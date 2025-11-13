وزیر کشور ضمن تمجید از مواضع سازنده بورکینافاسو در مجامع بین المللی، گفت: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از وزارت کشور، «محمدو سانا» وزیر امنیت کشور بورکینافاسو روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور در وزارت کشور با اسکندر مومنی وزیر کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مومنی در این دیدار با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران و دولت چهاردهم مبنی بر توسعه تعامل و همکاری با همه کشور‌ها به خصوص کشور‌های آفریقایی گفت: بازگشایی سفارت در تهران و نخستین کمیسیون مشترک همکاری دوجانبه با این کشور نشان دهنده عزم ایران برای گسترش همکاری‌هاست.

وی با تمجید مواضع سازنده بورکینافاسو در مجامع بین المللی گفت: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی و بورکینافاسو نداریم و این سفر‌ها به توسعه تعاملات کمک خواهد کرد.

وزیر کشور، امضای تفاهم نامه مشترک پلیسی را گامی موثر برای تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دو کشور خواند و گفت: تبادل دانشجو در حوزه امنیت و پلیس و به اشتراک گذاشتن تجربیات، در جهت افزایش همکاری‌های دو کشور است.

مومنی، کشاورزی و صنعت را از دیگر زمینه‌هایی برشمرد که می‌تواند در اولویت همکاری‌های مشترک قرار بگیرد.

«محمدو سانا» وزیر امنیت کشور بورکینافاسو نیز ضمن قدردانی از میهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی را الهام بخش بورکینافاسو دانست و گفت: از زمان بازگشایی سفارت در حدود دوسال پیش و برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در سال گذشته شاهد افزایش تعاملات دو کشور بوده‌ایم.

وی از مواضع مشترک دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین المللی به خصوص پلیس اینترپل تقدیر کرد و افزود: یادداشت تفاهم همکاری پلیس دو کشور به توسعه همکاری‌های دو کشور به خصوص در حوزه پلیس و امنیت کمک خواهد کرد.

وزیر امنیت بورکینافاسو تصریح کرد: مردم دو کشور یک مبارزه مشترک علیه سلطه دارند. امپریالیسم و سلطه بدنبال فلاکت جوامع است و انقلاب شما مایه افتخار بوده و چیز‌های زیادی به ما آموخته است.

