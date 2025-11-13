شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) فیلمی از برگزاری مراسم یادواره لاله‌های فاطمی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه (س) مراسم یادواره لاله‌های فاطمی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد. این مراسم با مشارکت هیئت فاطمیه میدان تاریخی حاج امین آران وبیدگل ومجمع یادگاران ماندگار پیشکسوتان سپاه کاشان و آران وبیدگل وبا حضور خانواده معظم شهدا صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ایام فاطمیه (س) ، مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
راه اندازی ایستگاه صلواتی در روزهای پرحزن و اندوه فاطمیه
شهروندخبرنگار اصفهان؛
اجرای نمایش بانوی بی نشان در سالن فرهنگ و ارشاد آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه + فیلم
گزارش تصویری از حال و هوای ایام فاطمیه در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل وضعیت درخواست معلمان حق التدریسی شد
خریداران شاهین همچنان در انتظار تحویل خودرو
نگرانی کارکنان بانک آینده از بلاتکلیفی در استخدام
برگزاری مراسم کرسی تلاوت قرآن کریم به یاد شهید محمد سهرابی در روستای تکه + فیلم
قلع وقمع درختان جنگلی درد و دل گردشگران روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش آمل شد
گران شدن شیرخشک آپتامیل دغدغه والدین شد
ماجرای انتقال سامانه سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ پیگیری شد
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
آخرین اخبار
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
ماجرای انتقال سامانه سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ پیگیری شد
نگرانی کارکنان بانک آینده از بلاتکلیفی در استخدام
قلع وقمع درختان جنگلی درد و دل گردشگران روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش آمل شد
گران شدن شیرخشک آپتامیل دغدغه والدین شد
برگزاری مراسم کرسی تلاوت قرآن کریم به یاد شهید محمد سهرابی در روستای تکه + فیلم
تبدیل وضعیت درخواست معلمان حق التدریسی شد
خریداران شاهین همچنان در انتظار تحویل خودرو
اهالی برخی از برخی روستا‌های بابل در انتظار وصل شدن اینترنت و تلفن