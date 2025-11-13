باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه (س) مراسم یادواره لاله‌های فاطمی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد. این مراسم با مشارکت هیئت فاطمیه میدان تاریخی حاج امین آران وبیدگل ومجمع یادگاران ماندگار پیشکسوتان سپاه کاشان و آران وبیدگل وبا حضور خانواده معظم شهدا صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

