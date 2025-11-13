پس از تسلط بر منطقه دارفور در غرب سودان، نیرو‌های پشتیبانی سریع سودان نبرد را به سمت کردفان در شرق گسترش داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیرو‌های پشتیبانی سریع که در جنگ داخلی سودان با ارتش این کشور می‌جنگند، پس از تسلط بر منطقه غربی دارفور اکنون تمرکز خود را به سمت شرق تغییر داده‌اند. 

تشدید حملات پهپادی و استقرار جدید نیرو‌ها و سلاح‌ها توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع و ارتش سودان نشان می‌دهد که هر دو طرف اکنون تلاش‌های خود را بر «کردفان» متمرکز کرده‌اند؛ منطقه‌ای متشکل از سه ایالت که تا کنون به عنوان حائل بین مناطق تحت کنترل دو طرف عمل کرده است.

اکنون ممکن است نبرد دو طرف به پایتخت کردفان شمالی، یکی از بزرگترین شهر‌های سودان کشیده شود. دو شاهد عینی به رویترز گفتند که اوایل این هفته شاهد تجمع نیرو‌ها و تجهیزات ارتش و نیرو‌های متحد در این شهر بودند، در حالی که پشتیبانی سریع در شرق شهر مستقر بود.

ساکنان به رویترز گفتند که شهر بابانوسا در ایالت کردفان غربی توسط پشتیبانی سریع محاصره شده و غیرنظامیان نیز عمدتاً در طول نبرد‌های قبلی از شهر فرار کردند.

جنگ داخلی سودان که مبارزه ارتش و شبه نظامیان بر سر قدرت آغاز شد، باعث خونریزی قومی، ویرانی گسترده و آوارگی در این کشور شده، قدرت‌های خارجی را به خود جذب کرده و سودان را تهدید به تجزیه کرده است. هر دو طرف در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به حملات پهپادی متکی بوده‌اند که منجر به تلفات سنگین بین غیرنظامیان شده است.

منبع: رویترز

