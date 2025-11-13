باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در دیدار با مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از انتصاب اولین مدیرکل بانو در معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، آن را نشانه‌ای امیدبخش از روند روبه‌رشد حضور زنان توانمند در عرصه سیاست خارجی کشور دانست.

وی با اشاره به سوابق بین‌المللی خانم ارشادی از جمله سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اظهار کرد: ظرفیت‌های دیپلماسی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های علمی، فرهنگی و تخصصی زنان ایرانی به جهان ایفا کند و معاونت امور زنان و خانواده آماده است تا در تعامل نزدیک با وزارت امور خارجه در راستای تحقق این هدف حرکت کند.

زهرا ارشادی مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه نیز ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی و پیشرو معاونت امور زنان و خانواده، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای افزایش نقش‌آفرینی زنان در سطوح مختلف سیاست خارجی ارائه کرد.

در این نشست، بر ضرورت حضور پررنگ‌تر زنان در هیات‌های اعزامی ایران به رویدادهای بین‌المللی تاکید شد. همچنین طرح‌های پیشنهادی برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه دیپلماسی عمومی، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار در چارچوب راهبرد معاونت امور زنان و خانواده برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی در مسیر توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در عرصه‌های بین‌المللی برگزار شد.