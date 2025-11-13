صالحی: آثار فقیری بخشی از حافظه زنده مردم ایران در تاریخ معاصر است

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
درگذشت استاد ابوالقاسم فقیری پژوهشگر پیشکسوت فرهنگ مردم و نویسندهای که سالها عمر خویش را وقف شناخت و پاسداشت هویت فرهنگی ایران عزیزمان و استان فارس کرد، موجب تأثر و تأسف شد.
آثار و پژوهشهای ایشان، نه فقط مجموعهای از نوشتهها، بلکه بخشی از حافظه زنده مردمی است که آیینها، روایتها، واژهها و جهان زیستهشان به لطف کوشش آن زندهیاد از فراموشی رهایی یافت و در تاریخ معاصر فرهنگ این سرزمین ثبت شد.
استاد فقیری از زمره پژوهشگرانی بود که کار خود را با دغدغه اصالت و با احترام به ریشههای فرهنگی دنبال کرد؛ رسالتی بر دوش داشت تا لحن، باور و زندگی مردم دیارش را با دقت و صداقت به آیندگان بسپارد.
اینجانب، فقدان این چهره ارجمند را به خانواده محترم، شاگردان، دوستداران فرهنگ و جامعه علمی و ادبی کشور و به ویژه به مردم عزیز استان فارس تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن روان شریف، رحمت و آرامش، و برای بازماندگان، شکیبایی و اجر مسئلت دارم.
به گزارش ایرنا، ابوالقاسم فقیری، متولد ۱۳۱۶، از چهرههای ماندگار استان فارس و از پیشگامان حوزه «فرهنگ مردم» به شمار میرفت.
وی از نخستین افرادی بود که در زمینه جمعآوری داستانها، متلها، مثلها، آداب و رسوم مناطق مختلف فارس تلاش گستردهای انجام داد.
از این نویسنده و پژوهشگر برجسته، آثاری ارزشمند به جا مانده که از نخستین آثار در زمینه فرهنگ مردم محسوب میشوند.
از جمله آثار پژوهشی وی میتوان به «باورهای مردم فارس»، «آداب و رسوم نوروزی در فارس»، «سیری در ترانههای محلی»، «قصههای مردم فارس»، «بازیهای مردم فارس»، «عروسی در فارس» و «واسونکهای شیرازی» اشاره کرد.
فقیری در حوزه داستاننویسی نیز آثاری از خود به جا گذاشته است که از جمله آنها میتوان به «مردی که به حراج رفت»، «بارونی»، «با خودم در راه»، «اجاق کور»، «خانه خانه خودمان»، «ننه پیرزن و عمو نوروز»، «آهو بچه خواب من» و «حکایاتی از کوچه ایام هفته» اشاره کرد.
این نویسنده و پژوهشگر فرهیخته فارس، پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان، سهشنبه گذشته در ۸۸ سالگی دار فانی را وداع گفت و در آرامستان شاهداعی الله به خاک سپرده شد.