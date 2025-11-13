باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود در خانه ملت گفت: موضوع را از طریق تحقیق و تفحص از وزارت نیرو پیگیری میکند و حقابه مردم هشترود و چاراویماق را خط قرمز خود خواند.
عضو کمیسیون عمران مجلس به موضوع انتقال آب این سد به مناطق دیگر اشاره کرد و بیان داشت: از سوی دیگر، شواهد و گزارشهای میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از آب سد سهند به سمت شهرهای پایین دست منتقل شده و در آنجا مورد استفاده قرار میگیرد.
این در حالی است که دهها روستا در محدوده جغرافیایی اطراف سد، با تنش آبی شدید، افت تولید محصولات کشاورزی و حتی مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجهاند.
وی گفت: سد سهند هشترود با ظرفیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۴ تکمیل و آماده بهرهبرداری شدکه این سد قرار بود بهعنوان یک زیرساخت حیاتی، بخش مهمی از نیاز آبی بخش کشاورزی، شرب و صنعت منطقه را تأمین کند.
شهسواری گفت: بر اساس طرح مصوب اولیه، پایاب این سد باید ۱۳،۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی هشترود را در ۵ فاز تحت پوشش شبکه آبیاری قرار میداد
وی با انتقاد از کاهش تعهدات در اجرای این طرح افزود: با این حال، در یک روند غیرقابل قبول، این عدد ابتدا به ۱۰،۵۰۰ هکتار کاهش یافت؛ موضوعی که نه تنها با اهداف اولیه طرح در تضاد بود، بلکه موجب بروز نارضایتی شدید کشاورزان و بهرهبرداران محلی شد. اما باز به این مقدار اکتفا نشد و چندین سال پیش این میزان به ۷،۵۰۰ هکتار کاهش یافت.
یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان هم از اتمام فاز واحد عمرانی ۱ به مساحت ۳ هزار هکتار خبر داد.
غفارزاده گفت: واحد عمرانی ۳و ۴ هم با پیشرفت ۵۰ درصد تا اردیبهشت سال آینده با صرف هزینهای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اتمام خواهد شد.
وی قول مساعد داد ادامه ۵۰ درصد فاز ۳و۴ تا آخر سال آینده به اتمام برسد.
غفارزاده گفت: در بازرسیهای مکرر وزارت و استانداری قول مساعد برای افزایش مساحت قابل توجهی از اراضی صورت گرفته و بزودی اراضی به شبکه سد سهند و واحدهای عمرانی افزایش خواهد یافت