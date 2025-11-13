پاکستان اعلام کرد که دو حمله انتحاری مرگبار این هفته در اسلام‌آباد و وزیرستان جنوبی، توسط دو شهروند افغانستان انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، امروز پنجشنبه اعلام کرد که دو شهروند افغانستان عامل دو حمله انتحاری در این هفته در پاکستان بوده‌اند که یکی از آنها در اسلام‌آباد، پایتخت این کشور، رخ داده است.

نقوی در جلسه پارلمان توضیح داد که مقامات هویت عاملان انتحاری دخیل در این دو حمله را شناسایی کرده‌اند. او تاکید کرد که آنها تابعیت افغانی داشته‌اند. با این حال تاکنون هیچ اظهار نظری از سوی طرف افغانستانی منتشر نشده است.

اظهارات وزیر کشور پاکستان پس از آن مطرح شد که یک عامل انتحاری سه‌شنبه گذشته در نزدیکی یک گشت پلیس مقابل ساختمان دادگاهی در اسلام‌آباد خود را منفجر کرد که در نتیجه آن ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند.

یک روز قبل از آن نیز، یک عامل انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به دروازه یک دانشکده نظامی در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان حمله کرد که منجر به کشته شدن ۳ نفر شد. پس از این انفجار، مهاجمان مسلح دیگری به دانشکده حمله کردند که در پی آن درگیری‌هایی با ارتش رخ داد. این درگیری‌ها بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامید و با کشته شدن تمامی مهاجمان پایان یافت.

روابط بین پاکستان و افغانستان در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های فزاینده‌ای بوده است، چرا که اسلام‌آباد، کابل را مسئول شبه‌نظامیانی که از مرز عبور و حملات در داخل پاکستان را انحام می‌دهند، می‌داند، در حالی که کابل هرگونه پناه دادن امن به مهاجمان را تکذیب می‌کند. ماه گذشته نیز ده‌ها سرباز در درگیری‌های مرزی میان دو طرف کشته شدند.

منبع: المیادین

برچسب ها: پاکستان و افغانستان ، مرز پاکستان و افغانستان
