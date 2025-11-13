باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- با دستور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز پنج شنبه ۲۲ آبان، از طریق ارتباط وبیناری با شهرستان‌های استان کردستان، پروژه‌های متعددی در حوزه مسکن و توسعه شهری به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی طرح‌های جدید آغاز شد.

در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰۰ واحد مسکونی تکمیل شده در استان کردستان به متقاضیان واگذار شد. این واحدها شامل ۲۸۰ واحد در قروه، ۱۵۰ واحد در دهگلان، ۲۰ واحد در بیجار (تخت سالاری) و ۵۰ واحد در شهرک ژوان کامیاران بود.

تمامی واحدها از زیرساخت‌های روبنایی شامل آب، برق، گاز و فاضلاب برخوردارند و با اسکان حدود ۲,۱۳۵ نفر، نقش مؤثری در کاهش بافت‌های فرسوده و بهبود شاخص سرانه سکونت ایفا خواهند کرد.

همچنین، پروژه شهرک ۶۰ هکتاری وحدت در سنندج با هدف آماده‌سازی اراضی مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است.

این پروژه به کارفرمایی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کردستان، با مدت اجرای ۱۶ ماه از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴ در حال اجراست و تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی (۱۳ درصد زیرسازی و ۳ درصد روبنا) داشته است.

این شهرک با مساحت ۶۰ هکتار برای اسکان ۲,۱۱۵ خانوار در قالب ۷۴۰ قطعه مسکونی طراحی شده و شامل کاربری‌های متنوعی از جمله ۱۲ درصد فضاهای سبز، ۸ درصد کاربری آموزشی و ۵ درصد کاربری فرهنگی، درمانی، تجاری و خدماتی است.

طراحی پروژه شهرک وحدت سنندج بر مبنای اصول توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری انجام شده و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی آن با اولویت‌بندی مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.

همچنین در این مراسم، با دستور وزیر راه و شهرسازی، واگذاری زمین به ۶۰۰ متقاضی از خانواده‌های ایثارگران و معظم شهدا در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد.

همچنین سند زمین خانواده شهید امرالهی به‌صورت نمادین توسط فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اهدا شد.

این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تکریم خانواده‌های ایثارگر به‌عنوان یکی از برنامه‌های ویژه وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن انجام گرفت.