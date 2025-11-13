مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: هفته آینده با ورود سامانه بارشی جدید به کشور شاهد بارش باران در نواحی غرب خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی دو روز آینده پیش بینی کرد که در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت سبب افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد:همچنین شنبه تا دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی افزایش ابر وزش باد شدید موقت، گاهی خیزش گردوخاک و در برخی ساعات رگبار و رعد وبرق پیش بینی می شود.

او بیان کرد:برای روز پنجشنبه تهران نیز کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.