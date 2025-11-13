باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که آتش زدن مسجد الحاجه حمیده توسط شهرکنشینان صهیونیست، سطح سادیسم و نژادپرستی متمایز کننده اشغالگران اسرائیلی را فاش میکند.
این جنبش در بیانیهای افزود: جرایم شهرکنشینان تروریست علیه سرزمین، مردم و مقدسات ما، با حمایت و پشتیبانی کامل رژیم فاشیستی اشغالگر انجام میشود.
این جنبش خواستار اقدام فوری بینالمللی برای مهار این رژیم سرکش و ناقض تمام قوانین و موازین بینالمللی و شرایع آسمانی شد. کمی پیشتر شهرکنشینان با پاشیدن مواد آتشزا به ورودی مسجد الحاجّه حمیده واقع در کرانه باختری، آن را به آتش کشیدند، اما دخالت اهالی مانع از سوختن کامل مسجد شد.
وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین این جنایت را محکوم کرد و تأکید نمود که آتش زدن مسجد به وضوح نشاندهنده وحشیگری است که ابزار تحریک نژادپرستانه اسرائیل علیه مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین به آن رسیده است. این نهاد تأکید کرد که این جنایت، یک تجاوز آشکار به مسلمانان و احساسات آنان است.
منبع: المیادین