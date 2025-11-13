باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مظفری، عضو هیأت علمی گروه ارتقای سلامت و مجری این طرح، در تشریح اهداف پژوهش گفت: آموزش الکترونیک مراقبتهای منزل در بیماریهای شایع کودکان میتواند والدین را در مراقبت آگاهانهتر و مؤثرتر از فرزندان خود توانمند کند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه سلامت کودکان افزود: مطالعات متعدد نشان داده است که بدون در نظر گرفتن تعداد فرزندان، لازم است برنامههای آموزشی در زمینه مراقبتهای منزل از بیماریهای شایع کودکان برای تمامی والدین طراحی و اجرا شود.
دکتر مظفری خاطرنشان کرد: آموزش الکترونیک به عنوان شیوهای نوین در یادگیری، امکان دسترسی گستردهتر، یادگیری انعطافپذیر و تعاملیتر را برای خانوادهها فراهم میکند. از این رو، طراحی محتوای جذاب و چندرسانهای نقش مهمی در اثربخشی این آموزشها دارد.
در این مطالعه، والدین و مراقبان کودکان ۱ ماهه تا ۱۲ ساله به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شدند. روش اجرای طرح شامل سه مرحله اصلی بود:
- بررسی متون علمی با هدف تعیین اهداف و سرفصلهای آموزشی و تهیه محتوای اولیه
-تشکیل گروه کارشناسی برای بازآرایی محتوای آموزشی و طراحی برنامههای چندرسانهای
-تولید محتوای چندرسانهای به منظور ارائه آموزشهای تعاملی و کاربردی.
نتیجه این طرح در قالب یک بسته آموزشی چندرسانهای تهیه شده است که به صورت فیلمهای آموزشی، به تشریح مراقبتهای خانگی در ۳۰ بیماری شایع کودکان میپردازد.
برخی از سرفصلهای این مجموعه عبارتند از: تب، تب و تشنج، سرماخوردگی، برونشیت، حساسیت بیش از حد مجاری هوایی (آسم)، سینوزیت، اسهال، عفونت گوش، عفونت پلکها (کنژانکتیویت)، سرخجه، سرخک، آبلهمرغان، اوریون، روزئولا، بیماری پنجم، گلودرد، مخملک، زردزخم، برفک دهان، درد پاها و زانو، همانژیوم، سبوره پوست سر، اگزما و درماتیت، کهیر، سوختگی بین پاها، کولیک شیرخوارگی، درد دندان، درد شکم، فتق و عدم نزول بیضه.
به گفته مجری این طرح، خانوادهها با استفاده از این بسته آموزشی میتوانند اطلاعات علمی، کاربردی و قابل اعتماد در زمینه نحوه برخورد با بیماریهای شایع دوران کودکی به دست آورند و با اطمینان بیشتری از سلامت فرزندان خود مراقبت کنند.