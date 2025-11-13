فرمانده کل انتظامی کشور گفت: توفیق حاصل شد برای بررسی عملکرد همکاران و توسعه بیمارستان الغدیر سفری به تبریزداشته باشیم، به لطف خدا موفق شدیم یکی از مجهزترین دستگاه‌های‌ام آر آی (MRI) را در بیمارستان الغدیر تبریز استقراردهیم که هم به همکاران ما و هم مردم عزیز ارایه خدمت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در تشریح اهداف سفر خود به آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از اینکه شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه انتظامی در استان  بودیم که نسبت به شاخص‌های کشوری در برخی از جا‌ها جلوتر هم نیز بوده گفت: آذربایجان شرقی در حوزه کاهش وقوع جرم و افزایش کشف و نیزکاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، بسیار موفق کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مرزبانان استان در صیانت و حفاظت از مرز‌ها به استقرار دستگاه‌های اپتیکی و الکترونیکی اشاره کرد و افزود: وجود این تجهیزات یعنی پویش و پایش مرز دقیق‌تر از قبل شده و همه حرکات وتحرکات در مرز تحت دید اپتیکی، الکترونیکی و بصری مرزبانان عزیزمان است.

 
وی با تاکید اینکه به لطف خدا کوچک‌ترین خللی در هیچ خلائی وجود ندارد گفت: در زمینه خانه‌های سازمانی نیز خوشبختانه نهضت منازل سازمانی هم در تبریز و هم در استان نسبتا پیشرفت خوبی دارد وامیدواریم تا پایان سال تعدادی از همکاران مان از این نعمت بهره‌مند شوند.

