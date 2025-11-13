باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر گودرزی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با ابراز نگرانی از وضعیت منابع آبی استان، گفت: «در حال حاضر لرستان با بحرانی‌ترین شرایط آبی طی سال‌های اخیر مواجه است و همکاری جدی مردم و مسئولان برای عبور از این شرایط ضروری است.»

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بارش‌ها افزود: «از ابتدای سال آبی جاری تاکنون هیچ‌گونه بارندگی مؤثری در سطح استان رخ نداده و بیشتر رودخانه‌ها خشک یا دارای جریان بسیار کم‌آب هستند. این موضوع باعث کاهش محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.»

گودرزی تصریح کرد: «بر اساس پایش‌های انجام‌شده، نسبت به سال گذشته بیش از ۱۳۰ سانتی‌متر افت سطح آب زیرزمینی در استان ثبت شده است. در بررسی بلندمدت نیز افت منابع زیرزمینی در شهرستان کوهدشت به حدود ۲۰ متر و در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز حدود ۱۰ متر رسیده است که رقم نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود.»

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه با اشاره به تداوم خشکسالی سه‌ساله در استان اظهار داشت: «حتی در صورت وقوع بارش‌های مناسب در ماه‌های آینده، به دلیل خالی بودن سفره‌های زیرزمینی و کاهش شدید ذخایر، تابستان آینده نیز با کم‌آبی و محدودیت‌های جدی در تأمین آب شرب و کشاورزی مواجه خواهیم بود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ممنوعیت برداشت غیرمجاز از منابع آبی گفت: «حدود ۱۵ سال است که هیچ مجوز جدیدی برای برداشت آب زیرزمینی یا حفر چاه کشاورزی در استان صادر نشده است و هرگونه حفر چاه جدید بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود.»

گودرزی با اشاره به اقدامات نظارتی شرکت آب منطقه‌ای افزود: «در سال جاری بیش از ۳۰ دستگاه حفار غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است، اما متأسفانه همچنان برخی افراد به‌صورت شبانه و در محیط‌های سربسته اقدام به حفاری غیرمجاز می‌کنند که این امر موجب تشدید بحران آب و آسیب بیشتر به سفره‌های زیرزمینی می‌شود.»

وی در پایان از مردم، کشاورزان و نهاد‌های مسئول خواست با درک شرایط حساس فعلی، در مدیریت مصرف آب، جلوگیری از هدررفت منابع و گزارش فعالیت‌های غیرمجاز با شرکت آب منطقه‌ای همکاری کنند تا از آسیب‌های بیشتر به منابع حیاتی استان جلوگیری شود.