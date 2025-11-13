رئیس صداوسیما از ساخته شدن سریال حضرت موسی در ۵۰ قسمت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس صداوسیما گفت: تولید سریال حضرت موسی (ع) پس از حدود ۳۰ سال تأخیر آغاز شده، امیدواریم روند کار به گونه‌ای پیش برود که بتوانیم هر ماه یک اپیزود از آن را تولید کنیم.

وی افزود: در حال حاضر پیش‌بینی ما این است که سریال در حدود ۵۰ قسمت ساخته شود؛ اگر طبق برنامه پیش برویم، تولید هر قسمت حدود یک ماه زمان خواهد برد و در مجموع این پروژه حدود ۵۰ ماه طول می‌کشد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: سیاست ما این است که همزمان با تولید قسمت‌ها، پخش آنها را نیز آغاز کنیم. یعنی احتمالا منتظر نمانیم تا کل سریال به پایان برسد، بلکه به محض آماده شدن چند اپیزود نخست، روند پخش سریال را شروع کنیم.