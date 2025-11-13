باشگاه خبرنگاران جوان _ سید جواد حسینی روز پنج شنبه در نشست شورای سالمندان استان ایلام اظهار کرد: ایران با شتابی محسوس در حال گذار به جامعه سالمند است و براساس مطالعات ملی، پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال سن داشته باشند.
به گفته او، ایران در میان پنج کشور دارای بیشترین سرعت سالمندی در جهان قرار گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور «گسل شناختی» را اصلیترین مانع در مسیر سیاستگذاری سالمندی معرفی کرد و افزود: این گسل ذهنی باعث میشود پدیده سالمندی در ذهن تصمیمگیران به رسمیت شناخته نشود و این وضعیتی است که پیشتر درباره دوران نوجوانی نیز تجربه شده است.
حسینی تأکید کرد: اگر این مانع فکری رفع نشود، زیرساختهای اجتماعی و خدماتی کشور پاسخگوی نیازهای پیشِرو و سالمند شدن جامعه نخواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد سالمندان کشور از یک یا دو بیماری مزمن رنج میبرند، گفت: ۵۵ درصد آنان، بهویژه زنان سالمند، تنها زندگی میکنند.
وی افزود: این آمارها ضرورت توجه به مراقبتهای جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان را بیش از پیش آشکار میسازد.
حسینی با اشاره به فرصتهای اقتصادی در دوران پس از بازنشستگی بیان کرد: با میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال، ایرانیان حدود یکسوم عمر خود را در دوره بازنشستگی سپری میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: این مرحله، فرصت طلایی شکلگیری اقتصاد نقرهای است که بر محور آموزش، مراقبت، ورزش و خدمات سالمندی بنا میشود و میتواند نیروی محرکهای برای اشتغال ملی باشد.
وی افزود: طرح تبدیل مدارس به پایگاه اجتماعی سالمندان در ایلام بهصورت پایلوت در حال اجراست.
حسینی بیان کرد: براساس این طرح، یک مدرسه در شهر ایلام بعدازظهرها به محل گردهمایی، یادگیری و فعالیتهای هنری و تفریحی سالمندان اختصاص یافته تا آنان بتوانند تجربههای خود را به اشتراک بگذارند و از انزوا دور بمانند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای پیمایش ملی سالمندی با همکاری مرکز آمار ایران خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در ۱۹ استان و بیش از ۲۹۷ هزار خانوار اجرا شده است تا ابعاد مختلف سالمندی برای نظام برنامهریزی کشور شفاف شود.
وی همچنین با اشاره به رشد ۴۰ درصدی اعتبارات سازمان بهزیستی اعلام کرد: برای خروج سالمندی از حالت گسل شناختی، در ۲۸ استان جلسات شورای سالمندان با حضور استانداران تشکیل شده است.
حسینی گفت: علاوه بر آن، لایحه جامع حقوق سالمندان مشابه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در حال تدوین است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای برنامههای زیستمحیطی مبتنی بر استانداردهای سالمندی افزود: تاکنون ۱۶ شهر کشور عنوان شهر دوستدار سالمند را دریافت کردهاند و اقدامات لازم برای مناسبسازی فضاهای شهری و دسترسی آسان سالمندان در حال تکمیل است.
وی در تشریح برنامه ملی مراقبت از سالمندان تصریح کرد: آموزشهای خودمراقبتی برای جلوگیری از اختلالات خواب و حوادث جسمی از جمله شکستگی لگن بهصورت گسترده در حال اجراست.
حسینی تاکید کرد: همچنین به خانوادهها آموزشهای لازم برای مراقبت غیررسمی داده میشود و مجوز مراقبت رسمی برای بیش از سههزار نفر صادر شده است.
رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: سالمندی به شرط آنکه جامعه، این ظرفیت را به رسمیت بشناسد میتواند فصل شکوفایی تجربه و دانایی باشد.
«سید جواد حسینی» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور با هدف بررسی میدانی عملکرد و برنامههای بهزیستی، حضور در میز ارتباطات مردمی، افتتاح ۲۱ واحد مسکونی مددجویی، بازدید از مراکز بهزیستی و شرکت در شورای اداری بهزیستی ایلام، دیدار با مسئولان ارشد و برگزاری نشست شورای سالمندان به این استان سفر کرده است.
«محمدکریم آریا» مشاور رئیس سازمان در امور مجلس شورای اسلامی، «آرزو فاتحی» رئیس گروههای جامعه هدف بهزیستی کشور و شماری از مدیران ارشد این سازمان سید جواد حسینی را در این سفر دو روزه همراهی میکنند.
این سفر، بخشی از رشته بازدیدهای استانی رئیس سازمان بهزیستی کشور در چارچوب سیاست «مردمیسازی خدمات اجتماعی» است که با هدف فراگیرسازی عدالت اجتماعی، تقویت مشارکتهای مردمی و افزایش کارآمدی در شبکه خدمات حمایتی استانهای کشور دنبال میشود.
منبع ایرنا