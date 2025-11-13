مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا اعلام کرد که قاره سیاه با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال گذشته رو‌به‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا اعلام کرد که اخیرا حدود ۳۰۰ هزار مورد ابتلا به وبا و موارد مشکوک به آن را ثبت کرده که این قاره را با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال گذشته رو به رو کرده است.

به گفته این مرکز بیش از ۷ هزار مورد مرگ به خاطر وبا ثبت شده که نشان دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی این بیماری نسبت به سال گذشته است

داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا نشان می‌دهد که آنگولا و بوروندی در هفته‌های اخیر شاهد افزایش موارد ابتلا بوده‌اند که ناشی از دسترسی ضعیف به آب سالم است.

همچنین گفته شده که چشم‌انداز این بیماری در مناطق درگیر جنگ همچنان نگران‌کننده است، زیرا وبا در اردوگاه‌های پرجمعیت با بهداشت ضعیف به سرعت شیوع می‌یابد. با این حال، وضعیت شیوع بیماری در سودان جنوبی و سومالی اندکی بهبود یافته است.

وبا یک بیماری اسهالی شدید و بالقوه کشنده است که در صورت عدم تصفیه کافی فاضلاب و آب آشامیدنی به سرعت شیوع می‌یابد.

منبع: رویترز

دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
شیوع وبا در سودان جان دستکم ۴۰ نفر را گرفت
۱۷ کشته در پی حمله نیرو‌های پشتیبانی سریع به دارفور
