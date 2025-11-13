باشگاه خبرنگاران جوان - درآیین اختتامیه المپیاد هندسه و ترکیبات علیرضا کاظمی وزیر آموزش وپرورش، سید رضا حسینی رییس باشگاه دانش پژوهان جوان و جمعی از مسولان وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.

المپیاد‌های علمی نشانه‌ای از ایستادگی و خلاقیت جوانان ایرانی است

کاظمی اظهار کرد: برندگان واقعی این المپیاد‌ها همه شرکت‌کنندگان هستند، چراکه حضور در این رقابت علمی خود نشان‌دهنده استعداد، پشتکار و روحیه پژوهشگری جوانان ایران و جهان است.

وی نقش تحول‌آفرین باشگاه دانش‌پژوهان جوان در شناسایی نخبگان علمی را برجسته دانست و افزود: اقدامات چند سال اخیر این باشگاه، از جمله طراحی سه المپیاد نوظهور و گسترش حوزه‌های علمی، نشان می‌دهد که جوانان و نوجوانان ایران حتی در سخت‌ترین شرایط، قادرند بهترین و ماندگارترین ابتکارات را رقم بزنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گسترش مشارکت بین‌المللی در این رقابت‌ها گفت: حضور بیش از پنج‌هزار شرکت‌کننده از ۷۳ کشور در المپیاد ترکیبیات و ده‌هزار شرکت‌کننده از ۵۰ کشور در المپیاد هندسه، گویای جایگاه جهانی این رویداد‌ها و ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران در میزبانی برنامه‌های علمی بین‌المللی است.

کاظمی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت المپیاد‌های علمی افزود: سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب، افقی ۵۰ ساله برای رشد علمی کشور ترسیم کرده است. فعالیت دانش‌آموزان المپیادی بخشی از شناسنامه علمی و هویتی دانش‌آموز ایرانی محسوب می‌شود.

وی به ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌ها طی ۴۶ سال گذشته گفت: مردم ایران با تکیه بر تلاش جوانان در عرصه‌های علمی و فرهنگی سربلند است. المپیاد‌های علمی جلوه‌ای از این مقاومت و الگویی برای دانش‌آموزان جهان‌اند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تصریح کرد: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این رقابت‌ها می‌توانند از الگوی دانش‌آموزان ایرانی درس بگیرند، اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، موفقیت علمی جوانان ایرانی در این شرایط، پاسخی محکم به دنیای استکبار است.

کاظمی با اشاره به مسئولیت فرهنگی مشترک همه فعالان علمی گفت:دفاع از مظلومان، از جمله دانش‌آموزان و کودکانی که در غزه، لبنان، یمن و دیگر کشور‌های محروم از ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند، بخش جدانشدنی از پیام این المپیادهاست.

وی با اشاره به حمایت کامل وزارت آموزش و پرورش از باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد:ما با تمام توان در کنار شما هستیم و هر امکاناتی که برای توسعه این مسیر نیاز باشد فراهم خواهیم کرد تا سهم ایران در مرجعیت علمی جهانی افزایش یابد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان ابراز امیدواری کرد که با لطف خداوند و تلاش دانش‌آموزان خلاق و توانمند ایرانی، پرچم علم، خلاقیت و نوآوری در این سرزمین همواره برافراشته بماند.

سید رضا حسینی رییس باشگاه دانش پژوهان جوان هدف اصلی این رقابت‌ها، ایجاد بستر یادگیری و دوستی در کنار رشد علمی است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان این المپیاد‌ها با انگیزه و پشتکار مثال‌زدنی، در کنار هم به تبادل تجربه و ارتقای توانمندی‌های علمی می‌پردازند. به همه این عزیزان خدا قوت می‌گویم و تأکید دارم که هدف، صرفاً پیروزی نیست، بلکه یادگیری و تقویت خود و کشورمان است.

وی با اشاره به پیشینه موفق ایران در میزبانی رویداد‌های علمی جهانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته تجربه میزبانی المپیاد‌های جهانی فیزیک (۲۰۰۷)، نجوم و اخترفیزیک (۲۰۰۹)، زیست‌شناسی و کامپیوتر (۲۰۱۷ و ۲۰۱۸) را داشته و سال گذشته نیز علی‌رغم فشار‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، میزبانی شایسته المپیاد جهانی فیزیک را برعهده گرفت. به گفته او، این میزبانی‌ها تصویری واقعی از ایرانِ پیشرفته و صمیمی به جهانیان نشان داد و موجب شد نخبگان خارجی از نزدیک توان علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور را ببینند.

وی افزود: اگرچه میزبانی المپیاد‌های جهانی افتخاری بزرگ برای هر کشور است، اما همواره تابع مقرراتی بوده‌ایم که از سوی دیگر کشور‌ها تعیین می‌شد در این راستا، تصمیم گرفتیم رویداد‌هایی را طراحی کنیم که چارچوب و سیاست‌گذاری آن کاملا ایرانی باشد و دیگر کشور‌ها در میدانی که ما تعریف کرده‌ایم شرکت کنند. این تصمیم منجر به شکل‌گیری المپیاد هندسه ایران و سپس المپیاد ترکیبیات ایران شد.

حسینی ادامه داد: این دو المپیاد کاملاً ایرانی، به همت مدال‌آوران و نخبگان کشور طراحی و اداره می‌شوند. در مدت کوتاهی، بیش از ۶۰ کشور از سراسر جهان خواستار حضور در این رقابت‌ها شدند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد المپیاد ترکیبیات ایران این است که برخلاف سایر المپیاد‌های جهانی، نتایج به صورت برخط و همزمان با برگزاری آزمون اعلام می‌شود و شرکت‌کنندگان در لحظه می‌توانند از رتبه خود مطلع شوند. این نوآوری، نخستین تجربه در سطح جهانی است و نمادی از توان فنی و هوشمندی نخبگان ایرانی محسوب می‌شود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: امروزه المپیاد‌های هندسه و ترکیبیات ایران به معتبرترین مسابقات جهانی در این حوزه‌ها تبدیل شده‌اند. اینکه نخبگان ایرانی توانسته‌اند سامانه‌ای طراحی کنند که ۷۳ کشور و بیش از ۳۰۰ شهر جهان را به‌صورت همزمان به هم متصل کند و بیش از ۱۵ هزار دانش‌پژوه در آن شرکت کنند، افتخاری کمتر از دستاورد‌های علمی ایران در حوزه‌هایی، چون نانو و سلول‌های بنیادی نیست.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: حدود ده سال پیش، رهبر انقلاب فرمودند یکی از آرزو‌های من این است که روزی زبان فارسی، زبان علم در جهان شود؛ به گونه‌ای که هرکس بخواهد علم بیاموزد، ناچار باشد فارسی یاد بگیرد، این هدف بزرگ، اما دست‌یافتنی است و چنین المپیاد‌هایی گامی در همان مسیر محسوب می‌شود، ما می‌خواهیم مرجعیت علمی ایران در جهان را تثبیت کنیم.

مهدی اعتصامی فر رییس کمیته هندسه ایران در این مراسم اظهار کرد: دوازدهمین دوره هندسه ایران برگزار میشود که جرقه ابتدایی این رویداد بین دانش آموزان از سال ۱۳۹۳ زده شده است.

وی بیان کرد: این مسابقات در این سال‌ها به صورت حضوری برگزار شد که در دوازدهمین دوره آن ۱۰ هزار دانش آموز از ۳۰۰ شهر دنیا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اعتصامی فر ادامه داد: همچنین در این رویداد ۲۰ کشور برتر دنیا در این رویداد هندسه شرکت داشتند که با حضور این کشور‌های برتر شاهد رشد و ارتقای این رویداد بین المللی باشیم چراکه این رویداد حتی مرحله انتخابی برخی کشور‌های جهان را تشکیل می‌دهد.

علیرضا علیپور رییس کمیته ترکیبیات ایران با بیان اینکه امسال پنجمین دوره ترکیبیات ایران به اتمام رسید گفت: اولین دوره این رویداد به صورت داخلی در ایام کرونا برگزار شد، اما با انتشار سوالات اولین دوره مسابقات انتشار بسیاری از کشور‌های برای حضور در این رویداد تمایل خود را اعلام کردند.

وی بیان کرد: رشته ترکیبات متشکل از رشته ریاضی و کامپیوتر است که امسال بیش ۵ هزار دانش آموز از ۷۰ کشور در این رویداد شرکت داشتند.

علیپور خاطر نشان کرد: مهمترین ویژگی این مسابقه که در دو روز برگزار شد که در روز نخست رقابت در زمینه پاسخ کوتاه به سوالات و در روز دوم نیز آزمون تشریحی میان تیم‌ها برگزار و در نهایت برترین‌ها معرفی شدند.

به گفته رئیس کمیته ترکیبیات ایران، مقدمات این رویداد از پنج ماه آغاز و در نهایت سوالات خاص وجذاب این مسابقات توسط تیمی از طراحان تدوین و تهیه شد.

المپیاد بین المللی ترکیبیات طی روز‌های پنج‌شنبه و جمعه هشتم و نهم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. ترکیبیات مبحث مشترک در ریاضی، رایانه و هوش مصنوعی بوده که به دلیل کاربرد آن در ریاضیات و علوم کامپیوتر، در المپیاد‌های دانش آموزی و دانشجویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این رشته در سطوح پایه به شمارش، گراف‌ها، بازی‌ها و معما‌های منطقی می‌پردازد و به همین دلیل در میان دانش آموزان دنیا محبوب بوده و نقش مهمی را در پرورش خلاقیت آنان دارد.

در سطوح پیشرفته‌تر، ترکیبیات در طراحی و بهینه سازی الگوریتم‌ها، رمزنگاری و دیگر کاربرد‌های علوم کامپیوتر نقش دارد، این علم با ظهور کامپیوتر‌ها گسترش چشمگیری یافت، چرا که الگوریتم‌های ترکیبیاتی پایه برنامه‌های کامپیوتری بوده و کامپیوتر‌ها نیز با قدرت محاسباتی خود به بررسی مسائل پیچیده‌تر ترکیبیات کمک کرده‌اند.