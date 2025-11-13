باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آبشار بیشه در شهرستان دورود قرار دارد. خرم آباد از شمال با شهرستان‌های بروجرد و سلسله، از شرق با شهرستان‌های دورود و الیگودرز، از غرب با شهرستان چگنی و از جنوب با شهرستان پل دختر و استان خوزستان در ارتباط است.

آبشار بیشه در ۶۶ کیلومتری شرق خرم آباد، در دهستان سپیددشت و در روستایی به همین نام قرار دارد. فاصله این آبشار تا دورود ۸۷ کیلومتر است. در شرق بیشه تپه‌های کلاه‌کوه و در شمال آن کوه «ازگن» وجود دارد. راه‌آهن تهران–خوزستان نیز از نزدیکی این مکان عبور می‌کند.

آبشار بیشه به‌دلیل قرارگیری در کنار ایستگاه راه‌آهن تهران- جنوب و دسترسی راحت، گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می‌کند. حتی در گذشته نیز رسیدن به آبشار تنها با قطار ممکن بود.