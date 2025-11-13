نشست تخصصی «بررسی روند توسعه فیتنس در کشور و نقش مربیان در ارتقای سلامت عمومی» با حضور ایرج عرب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی بدنسازی و پرورش اندام، در این نشست که با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش‌روی ورزش فیتنس در کشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان به طرح دیدگاه‌ها و تجربیات خود در زمینه بهبود وضعیت آموزش، ارتقای کیفیت مربیگری و گسترش فعالیت‌های فیتنس در سطح جامعه پرداختند.

ایرج عرب سرپرست فدراسیون، در سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت نقش مربیان در توسعه فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی، از برنامه‌های آتی فدراسیون برای حمایت از فعالان این حوزه خبر داد. وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های ورزشی و مربیان، بر استمرار چنین نشست‌هایی برای رسیدن به راهکار‌های کاربردی تأکید کرد.

در ادامه، مربیان حاضر از نقاط مختلف کشور به بیان دغدغه‌ها، پیشنهاد‌ها و مشکلات موجود در مسیر توسعه فیتنس پرداختند. این دیدگاه‌ها شامل مسائل آموزشی، ساختاری و اجرایی بود که با رویکردی تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه، جمع‌بندی و توافق کلی بر ضرورت تدوین نقشه راه مشترک میان فدراسیون و مربیان برای پیشبرد اهداف فیتنس کشور حاصل شد.

