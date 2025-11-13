تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دومین دیدار خود در سوپر لیگ غرب آسیا با نتیجه ۹۱ بر ۷۵ نماینده قزاقستان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال شهرداری گرگان در ادامه ماجراجویی‌های خود در رقابت‌های غرب آسیا از ساعت ۱۹ جمعه شب و در دومین دیدار خود در سالن زنده‌یاد محمود مشحون به مصاف آستانه قزاقستان رفت.

دیداری که صالح مخدومی و شاگردانش از همان ابتدا سعی داشتند با حمایت هواداران خود عرصه را بر رقیب تنگ کرده و با برد این هفته را به پایان ببرد.

کوارتر اول این بازی با برتری ۲۷ بر ۲۴ شهرداری گرگان همراه بود و کوارتر دوم نیز با برد ۱۹ بر ۱۸ نماینده کشورمان به پایان رسید تا نیمه نخست ۴۶ بر ۴۲ به سود گرگانی‌ها به پایان برسد.

در کوارتر سوم نتیجه ۲۱ بر ۱۷ بازهم از آن شهرداری گرگان بود و کوارتر چهارم هم ۲۴ بر ۱۶ به سود شاگردان صالح مخدومی به پایان رسید تا نماینده کشورمان با اقتدار برنده این دیدار باشد.

گفتنی است تیم بسکتبال شهرداری گرگان به عنوان تنها نماینده ایران در سوپر لیگ غرب آسیا در فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ در نخستین بازی خود و در دیداری خارج از خانه موفق شده بود ۹۷ بر ۹۲ ساجس لبنان یکی از تیم‌های خوب غرب‌آسیا را شکست بدهد.

در این مسابقات ۵ تیم شهرداری گرگان، ساجس لبنان، الوحده سوریه، الریاضی لبنان، و آستانه قزاقستان حضور دارند.

ادامه برنامه شهرداری در این مسابقات به شرح زیر است:

پنج‌شنبه - ۲۹ آبان ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران- میزبان تهران؛ ایران

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۶ آذر ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران - میزبان تهران؛ ایران

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان

چهارشنبه - ۱۷ دی ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران - میزبان تهران؛ ایران

شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۵ دی ماه

ساعت ۱۸ به وقت ایران - میزبان آستانه؛ قزاقستان

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۱۶ بهمن ماه

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران - میزبان دمشق؛ سوریه

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران - میزبان بیروت؛ لبنان

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان