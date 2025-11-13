مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با انتشار پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره فواد شمس، نوشت: فؤاد از کنشگران دغدغه‌مند و منتقد مصلحی بود که همواره می‌کوشید صدای بی‌صدایان باشد و برای ساختن ایرانی بایستد که در آن کرامت و برابری برای همه شهروندان معنا داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نورالدین آهی امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه، ضمن تسلیت درگذشت تلخ فؤاد شمس روزنامه نگار و کنشگر سیاسی، تصریح کرد: درگذشت وی بار دیگر دل‌های بسیاری را اندوهگین کرد.

وی در ادامه این پیام آورده است: فواد باور داشت که اصلاح امور تنها از مسیر گفت‌و‌گو، عدالت‌طلبی و توجه به درد‌های مردم می‌گذرد؛ با همین نگاه نیز در دوره‌هایی با پیشنهاد‌ها و تحلیل‌های خود در کنار ستاد دکتر پزشکیان ایستاد.

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، یادآور شد: دولت دکتر پزشکیان خود را خدمتگزار مردم و صدای همه بی‌صدایان می‌داند و رئیس‌جمهور شخصاً در رخداد‌های تکان‌دهنده‌ای همچون ماجرای تلخ خودسوزی جوان اهوازی پیگیری‌های لازم را انجام داده و بر شفاف‌سازی و پاسخگویی تأکید داشته است.

وی اظهار کرد: طبیعی است که افکار عمومی انتظار دارد در مورد درگذشت فؤاد شمس نیز بررسی‌ها با دقت، شفافیت و اطلاع‌رسانی روشن انجام شود تا از بروز تلخی‌های مشابه جلوگیری شود.

آهی در پایان یادآور شد: برای خانواده، دوستان و همه همراهان فؤاد شمس صبر و آرامش آرزو می‌کنم. یاد او به‌عنوان انسانی صادق، دغدغه‌مند و باورمند به «ایران برای همه ایرانیان» در دل‌ها ماندگار خواهد ماند.

فواد شمس فعال سیاسی و تحلیلگر رسانه‌ای درگذشت. خبر فوت او ابتدا توسط دوستان و نزدیکان او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

شمس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی صبح چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه در ۳۹ سالگی درگذشت. او در صفحه توئیترش خود را دانشجوی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دکترای دانشگاه تربیت مدرس معرفی کرده بود.

