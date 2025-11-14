باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: ما هرچقدر بتوانیم به تکنرخی بودن نزدیک شویم، رانت، لابی و فساد را از بین میبریم و حذف میکنیم. از طرف دیگر، همین سامانههای تخصیص و رفع تعهدات ارزی، برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما ایجاد مشکل کرده است که این یک طرف سکه است، یعنی این قسمت معقول است و ما میپذیریم، اما از آنطرف، بدون اینکه برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدتی بهصورت کارشناسی، پیوست این لایحه دولت نباشد واقعاً خطرناک است، چون اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود، ما میخواهیم بگوییم این اختلاف نرخ ارزی که در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین است، دولت چگونه میخواهد آن را تخصیص دهد، به آنها کمک کند و باعث نشود شوکی که در بازار ایجاد میشود یا تورمی که به وجود میآید، فشار مضاعفی بر این اقشار وارد کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار کرد: باید دید دولت چگونه میتواند در سفره اقتصادی اقشار کمدرآمد تحولی ایجاد کند تا بگوییم با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به هر حال توانستیم رانتها و فساد را حذف کنیم و خواست صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خود را اجرایی کنیم، بدون اینکه هیچ فشاری یا خدایناکرده صدمهای به اقشار کمدرآمد یا ضعیف جامعه وارد نشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این موارد باید بهصورت کارشناسی و در قالب پیوست بررسی شود و این تذکر را میدهم که حتماً دولت باید سعی کند این کار را براساس قانون اساسی از مسیر مجلس انجام دهد، نه از طریق شورای سیاستگذاریهای اقتصادی، سران قوا و یا سایر نهادها؛ چون در غیر این صورت اگر این اقدام بدون کارشناسی باشد تبعات خطرناکی خواهد داشت، اما در صورتی که کارشناسیشده و بر اساس برنامه مدون کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام شود، میتوان گفت در آینده شرایط اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مجلس میگوید اگر دوستان از الان بخواهند استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنند کار کارشناسی نیست. وزیر اقتصاد در جنگ ۱۲ روزه، سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت و این جنگ دو تا سه ماه تبعاتی داشت و الان وزیر دو الی سه ماه است که افسار اقتصاد را در دست گرفته و ما باید به وزیر فرصت دهیم تا با اقدامات و برنامههایی که در آینده دارد بتواند ثباتی را به بازار و مباحث اقتصادی کشور وارد کند.
ممکان گفت: وزیر با کمیسیون ارتباطات بسیار خوبی دارد. مطمئن باشید کمیسیون اقتصادی از صبح تا بعدازظهر بهصورت فشرده با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها در راستای طرح «گزیر» جلسه برگزار میکند. مطمئن باشید مردم بدانند که نمایندگان و خادمینشان در مجلس دوازدهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود تا بتوانیم شرایط کشور را بهبود بخشیم و شرمنده مردم نباشیم.