نماینده مجلس می‌گوید دولت باید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را از مسیر مجلس انجام دهد، نه اینکه از طریق شورای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سران قوا صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: ما هرچقدر بتوانیم به تک‌نرخی بودن نزدیک شویم، رانت، لابی و فساد را از بین می‌بریم و حذف می‌کنیم. از طرف دیگر، همین سامانه‌های تخصیص و رفع تعهدات ارزی، برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما ایجاد مشکل کرده است که این یک طرف سکه است، یعنی این قسمت معقول است و ما می‌پذیریم، اما از آن‌طرف، بدون اینکه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی به‌صورت کارشناسی، پیوست این لایحه دولت نباشد واقعاً خطرناک است، چون اگر قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود، ما می‌خواهیم بگوییم این اختلاف نرخ ارزی که در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین است، دولت چگونه می‌خواهد آن را تخصیص دهد، به آنها کمک کند و باعث نشود شوکی که در بازار ایجاد می‌شود یا تورمی که به وجود می‌آید، فشار مضاعفی بر این اقشار وارد کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار کرد: باید دید دولت چگونه می‌تواند در سفره اقتصادی اقشار کم‌درآمد تحولی ایجاد کند تا بگوییم با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به هر حال توانستیم رانت‌ها و فساد را حذف کنیم و خواست صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خود را اجرایی کنیم، بدون اینکه هیچ فشاری یا خدای‌ناکرده صدمه‌ای به اقشار کم‌درآمد یا ضعیف جامعه وارد نشود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این موارد باید به‌صورت کارشناسی و در قالب پیوست بررسی شود و این تذکر را می‌دهم که حتماً دولت باید سعی کند این کار را براساس قانون اساسی از مسیر مجلس انجام دهد، نه از طریق شورای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سران قوا و یا سایر نهادها؛ چون در غیر این صورت اگر این اقدام بدون کارشناسی باشد تبعات خطرناکی خواهد داشت، اما در صورتی که کارشناسی‌شده و بر اساس برنامه مدون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود، می‌توان گفت در آینده شرایط اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر دوستان از الان بخواهند استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنند کار کارشناسی نیست. وزیر اقتصاد در جنگ ۱۲ روزه، سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت و این جنگ دو تا سه ماه تبعاتی داشت و الان وزیر دو الی سه ماه است که افسار اقتصاد را در دست گرفته و ما باید به وزیر فرصت دهیم تا با اقدامات و برنامه‌هایی که در آینده دارد بتواند ثباتی را به بازار و مباحث اقتصادی کشور وارد کند. 

ممکان گفت: وزیر با کمیسیون ارتباطات بسیار خوبی دارد. مطمئن باشید کمیسیون اقتصادی از صبح تا بعدازظهر به‌صورت فشرده با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها در راستای طرح «گزیر» جلسه برگزار می‌کند. مطمئن باشید مردم بدانند که نمایندگان و خادمینشان در مجلس دوازدهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود تا بتوانیم شرایط کشور را بهبود بخشیم و شرمنده مردم نباشیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ارز ترجیحی ، سران قوا ، حذف ارز ترجیحی
خبرهای مرتبط
جراحی نفس‌گیر اقتصادی با حذف چهار صفر از پول ملی/ ریال و قِران چه دردی از اقتصاد کشور دوا می‌کنند؟
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم:
اگر رشد ۸ درصد اقتصادی نداشته باشیم مشکلی حل نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، ادعا‌های گروه ۷ را رد کرد
رایزنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات منطقه
مشاور رئیس جمهور: «فواد شمس» کنشگری دغدغه‌مند و منتقدی مصلح بود
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
آخرین اخبار
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
رایزنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات منطقه
مشاور رئیس جمهور: «فواد شمس» کنشگری دغدغه‌مند و منتقدی مصلح بود
ایران، ادعا‌های گروه ۷ را رد کرد
ولایتی: آینده‌ای روشن در انتظار ایران و عراق است
واکنش سفارت ایران در ژاپن به بیانیه بی‌اساس گروه ۷
بهروزآذر: ظرفیت دیپلماسی در خدمت توانمندسازی زنان ایرانی قرار گیرد
وزیر کشور: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی نداریم
دولت ابداً به اتباع خارجی یارانه نمی‌دهد
پزشکیان: هزینه‌های بی‌خود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم
عارف: خودسوزی جوان اهوازی و خودکشی یک روزنامه‌نگار سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قطر
رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران ضرورت دارد
دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است
سردار شکارچی: هرگز ضعیف نمی‌شویم
سردار فدوی: همه عالم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار آمدند، اما شکست خوردند
قانون حذف چهار صفر از پول ملی اجرایی می‌شود
عراقچی: آمریکا موظف به جبران خسارات مادی و معنوی ایرانیان است
نیاز‌های صنعت دفاعی کشور در داخل تأمین می‌شود/ حوادث جنگ ۱۲ روزه را یک فرصت قلمداد کردیم