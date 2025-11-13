روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که جنگ اسرائیل معامله‌ای عظیم برای شرکت‌های آمریکایی بود و آنها میلیارد‌ها دلار از فروش تسلیحات سود برده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل را معامله‌ای عظیم برای شرکت‌های آمریکایی توصیف کرد.

به گفته این روزنامه، در حالی که این شرکت‌ها میلیارد‌ها دلار از فروش به رژیم تروریستی اسرائیل سود بردند، بار مالی این معاملات را مالیات‌دهندگان آمریکایی متحمل شدند.

این روزنامه افزود که فروش تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل در طول این جنگ،  افزایشی چشمگیر در کمک‌های نظامی معمول محسوب شد و یک خط تلمین بی‌سابقه از سلاح‌های آمریکایی به این رژیم تروریستی ایجاد کرد و جریانی ثابت از سود را به دنبال داشت. 

همچنین در گزارش وال استریت ژورنال اشاره شد که واشنگتن فروش تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل را تایید کرده که ارزش آن از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) تاکنون از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.

این روزنامه در ادامه افزود: تامین مالی نظامی آمریکا برای اسرائیل در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافت و بدون احتساب کمک‌های غیرمستقیم، به ۶.۸ میلیارد دلار در سال رسید، در حالی که پیش از آن سالانه ۳.۳ میلیارد دلار بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، اسرائیل و آمریکا
خبرهای مرتبط
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
کاربرد تسلیحات مرموز در غزه؛ شهادت کودکان بدون آثار جراحت ظاهری
شهادت دردناک پزشک غزه زیر شکنجه اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
واکنش کرملین به احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
آخرین اخبار
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
بیش از هزار هنرمند در جهان به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
اردوغان: خواستار راه‌حل دو کشوری در قبرس هستیم
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
آفریقا با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال اخیر مواجه است
واکنش حماس به آتش زدن مسجد در کرانه باختری
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
رویترز: شبه نظامیان سودانی به سمت شرق این کشور پیشروی می‌کنند
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان
واکنش کرملین به احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
پیشتازی قاطع شیعیان در بدست آوردن کرسی‌های پارلمان عراق
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
اعطای مصونیت مادام‌العمر به رئیس‌جمهور پاکستان و فرمانده ارشد ارتش
شهادت ۲۶۰ فلسطینی در غزه از زمان آتش‌بس اکتبر
کرملین: اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
ادغام مهاجرین، راهبردی برای توسعه ملی ایران
هشدار فائو درباره وقوع ناامنی حاد غذایی در ۱۶ کشور از جمله افغانستان
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
ترکیه: نیروی تثبیت ثبات غزه باید تضمین‌کننده آتش‌بس باشد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی