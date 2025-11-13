باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم تروریستی اسرائیل را معامله‌ای عظیم برای شرکت‌های آمریکایی توصیف کرد.

به گفته این روزنامه، در حالی که این شرکت‌ها میلیارد‌ها دلار از فروش به رژیم تروریستی اسرائیل سود بردند، بار مالی این معاملات را مالیات‌دهندگان آمریکایی متحمل شدند.

این روزنامه افزود که فروش تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل در طول این جنگ، افزایشی چشمگیر در کمک‌های نظامی معمول محسوب شد و یک خط تلمین بی‌سابقه از سلاح‌های آمریکایی به این رژیم تروریستی ایجاد کرد و جریانی ثابت از سود را به دنبال داشت.

همچنین در گزارش وال استریت ژورنال اشاره شد که واشنگتن فروش تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل را تایید کرده که ارزش آن از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) تاکنون از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.

این روزنامه در ادامه افزود: تامین مالی نظامی آمریکا برای اسرائیل در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافت و بدون احتساب کمک‌های غیرمستقیم، به ۶.۸ میلیارد دلار در سال رسید، در حالی که پیش از آن سالانه ۳.۳ میلیارد دلار بود.

منبع: المیادین