باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بسیاری از روایتها در رسانهها و شبکههای اجتماعی، چهرهای مردمی و خودجوش از خود نشان میدهند، بررسیهای تازه نشان میدهد بخشی از این روایتها در واقع جزئی از یک پروژهی سازمانیافته جهانی برای مهندسی بیثباتی در جوامع مختلف هستند. این پروژه با بهرهگیری از تاکتیکهای روانی، اطلاعاتی و رسانهای، تلاش دارد تا افکار عمومی را جهتدهی کرده و از درون، پایههای اعتماد اجتماعی را متزلزل کند. کارشناسان معتقدند که شناخت سازوکارهای این روایتسازیها میتواند گامی مهم در حفظ امنیت فکری و رسانهای جوامع باشد.