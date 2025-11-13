باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

الگوی آشوبی که با شعار آزادی آغاز، اما به تجزیه و خون ختم می‌شود + فیلم

در این گزارش به پشت صحنه روایت‌هایی میرویم که در ظاهر مردمی هستند، اما در عمل بخشی از پروژه‌ای جهانی، برای مهندسیِ بی‌ثباتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بسیاری از روایت‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، چهره‌ای مردمی و خودجوش از خود نشان می‌دهند، بررسی‌های تازه نشان می‌دهد بخشی از این روایت‌ها در واقع جزئی از یک پروژه‌ی سازمان‌یافته جهانی برای مهندسی بی‌ثباتی در جوامع مختلف هستند. این پروژه با بهره‌گیری از تاکتیک‌های روانی، اطلاعاتی و رسانه‌ای، تلاش دارد تا افکار عمومی را جهت‌دهی کرده و از درون، پایه‌های اعتماد اجتماعی را متزلزل کند. کارشناسان معتقدند که شناخت سازوکارهای این روایت‌سازی‌ها می‌تواند گامی مهم در حفظ امنیت فکری و رسانه‌ای جوامع باشد.

 
مطالب مرتبط
الگوی آشوبی که با شعار آزادی آغاز، اما به تجزیه و خون ختم می‌شود + فیلم
young journalists club

سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند

الگوی آشوبی که با شعار آزادی آغاز، اما به تجزیه و خون ختم می‌شود + فیلم
young journalists club

از «فاشر» تا «کردفان»؛ سودان در میانه نبرد ژئوپلیتیکی برای بقا

الگوی آشوبی که با شعار آزادی آغاز، اما به تجزیه و خون ختم می‌شود + فیلم
young journalists club

سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در منزل خانواده‌ی شهیدان اعلمی + فیلم
۱۰۴۱

لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در منزل خانواده‌ی شهیدان اعلمی + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
تحلیلگر عمانی: تمام نزاع‌ها، به خاطر وجود اسرائیل است + فیلم
۶۵۲

تحلیلگر عمانی: تمام نزاع‌ها، به خاطر وجود اسرائیل است + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
آمار شگفت‌انگیز مدارس خیرساز در خراسان جنوبی + فیلم
۴۱۱

آمار شگفت‌انگیز مدارس خیرساز در خراسان جنوبی + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
افول بی‌سابقه صادرات و واردات نظامی اسرائیل + فیلم
۳۸۴

افول بی‌سابقه صادرات و واردات نظامی اسرائیل + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
افزایش انتقاد‌ها از تجمل‌گرایی ترامپ + فیلم
۲۷۶

افزایش انتقاد‌ها از تجمل‌گرایی ترامپ + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.