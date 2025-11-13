خودروی صلیب سرخ برای دریافت اسیر اسرائیلی که جسد او امروز در نوار غزه پیدا شده، راهی جنوب این باریکه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی می‌گوید که «صلیب سرخ در حال عزیمت به جنوب نوار غزه بوده» و قرار است تابوت یک اسیر اسرائیلی کشته شده را از گردان‌های القسام دریافت کند. 

جنبش حماس امروز اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را در نوار غزه پیدا کرده و طبق توافق آتش‌بس، آن را تحویل صلیب سرخ خواهد داد.

حماس از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۶ جسد از مجموع ۲۸ اسیر کشته شده را تحویل داده است. 

مرحله اول توافق آتش‌بس شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. این طرح در مراحل بعدی بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی را در نظر دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسرای اسرائیلی ، صلیب سرخ ، عزالدین القسام
خبرهای مرتبط
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
آمریکا قصد دارد پایگاه نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی غزه ایجاد کند
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
واکنش کرملین به احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
آخرین اخبار
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
بیش از هزار هنرمند در جهان به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
اردوغان: خواستار راه‌حل دو کشوری در قبرس هستیم
مذاکرات آمریکا و اسرائیل برای توافق نظامی ۲۰ ساله
آفریقا با بدترین شیوع وبا در ۲۵ سال اخیر مواجه است
واکنش حماس به آتش زدن مسجد در کرانه باختری
پاکستان: عاملان حملات انتحاری این هفته افغان بودند
زن نابینایی که در میان ویرانه‌های غزه، نان و امید می‌پزد
رویترز: شبه نظامیان سودانی به سمت شرق این کشور پیشروی می‌کنند
کمک ۶۰ میلیون یورویی ایتالیا برای بازسازی غزه
بازگشایی سفارت سوریه در لندن پس از ۱۴ سال
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان
واکنش کرملین به احتمال ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا
پیشتازی قاطع شیعیان در بدست آوردن کرسی‌های پارلمان عراق
اسرائیل در پی امضای یک توافق امنیتی ۲۰ ساله جدید با آمریکا است
اعطای مصونیت مادام‌العمر به رئیس‌جمهور پاکستان و فرمانده ارشد ارتش
شهادت ۲۶۰ فلسطینی در غزه از زمان آتش‌بس اکتبر
کرملین: اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
ادغام مهاجرین، راهبردی برای توسعه ملی ایران
هشدار فائو درباره وقوع ناامنی حاد غذایی در ۱۶ کشور از جمله افغانستان
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
ترکیه: نیروی تثبیت ثبات غزه باید تضمین‌کننده آتش‌بس باشد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی