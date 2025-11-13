خودروی صلیب سرخ برای دریافت اسیر اسرائیلی که جسد او امروز در نوار غزه پیدا شده، راهی جنوب این باریکه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی می‌گوید که «صلیب سرخ در حال عزیمت به جنوب نوار غزه بوده» و قرار است تابوت یک اسیر اسرائیلی کشته شده را از گردان‌های القسام دریافت کند.

جنبش حماس امروز اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را در نوار غزه پیدا کرده و طبق توافق آتش‌بس، آن را تحویل صلیب سرخ خواهد داد.

حماس از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۶ جسد از مجموع ۲۸ اسیر کشته شده را تحویل داده است.

مرحله اول توافق آتش‌بس شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. این طرح در مراحل بعدی بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی را در نظر دارد.

منبع: الجزیره