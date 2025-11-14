بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، پایداری تولید و امنیت غذایی نقش بسزایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - توسعه مکانیزاسیون یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بخش کشاورزی، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات محصولات است که متاسفانه فرسودگی ماشین آلات و تراکتور از علل اصلی ضایعات بالای محصولات محسوب می شود که بنابر آمار اعلامی فائو ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود.

در شرایط امروز جهان که چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع و افزایش ضایعات غذایی وجود دارد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان حلقه پیوند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نقش تعیین‌کننده در پایداری نظام غذایی و حفظ امنیت غذایی کشور دارد.

غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می گوید: استفاده از ضایعات و کاهش هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصد به ۱۰ درصد، تولید حداقل به ۱۴۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور می‌رسد که با توجه به چالش‌های موجود در امنیت غذایی در ارتقا این بخش بسیار کمک‌کننده است.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها، توسعه مکانیزاسیون در ارتقای بهره وری تولید و کاهش ضایعات نقش بسزایی دارد.

هدررفت سالانه ۳۵درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به تاثیر توسعه و نوسازی مکانیزاسیون در بهره وری تولید گفت: توسعه مکانیزاسیون در کشور برمبنای میزان تراکتور می سنجند، درحالیکه بحث مکانیزاسیون گسترده است و شامل دستگاه های کاشت، داشت، برداشت و کمباین در تمامی زیر بخش های زراعت، دامداری،دام و طیور، باغبانی و شیلات را شامل می شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط تحریم، از مکانیزاسیون روز دنیا عقب هستیم، درحالیکه مکانیزاسیون پایه و اساس اصلی تولید محسوب می شود.

هاشمی ادامه داد: توسعه مکانیزاسیون در آماده سازی زمین، کاشت بذر، کوددهی، سم پاشی مواردی هستند که در افزایش درآمد کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی موثر باشد که در بخش اعظم‌ نتوانستیم به استانداردهای جهانی برسیم و کماکان مشکلاتی داریم.

عضو شورای تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود، گفت: با تقویت بنیه مالی کشاورزان، امکان ارتباط با تحقیقات و یافته ها و دستگاه های بروز تولید دنیا و در کنارش تقویت علمی کارخانه های دستگاه های مکانیزاسیون همه دست به دست هم دادند تا مکانیزاسیون به ضریب مدنظر در کشور برسد و از طرفی توسعه مکانیزاسیون در کاهش ضایعات نقش بسزایی دارد.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی گامی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تراکتور تولیدی فعلی مصرف سوخت از سنوات قبل بیشتر است که این امر بدان معناست که مکانیزاسیون کارایی لازم برای کاهش ضایعات ندارد.

به گفته وی، امروزه دنیا به تراکتور برنامه می دهد تا مصرف سوخت کاهش یابد و در عملیات زراعی بدلیل وجود برخی دنباله بندها موفق عمل می کند، اما به تازگی کشاورزی خاک ورزی در کشور استفاده می شود که در تمامی اراضی امکان پذیر نیست و تنها در اراضی که شرایط مساعدی دارند، استفاده می شود.

ایمانی ادامه داد: با وجود کمباین های قدیمی در مزارع شاهد ۷ تا ۸ درصد ریزش هستیم، درحالیکه متوسط ریزش دنیا به ۲ درصد نمی رسد چراکه در بحث مکانیزاسیون بدلیل ضعف در ارتباط دنیا مشکلاتی در تکنولوژی و بومی سازی دانش دنیا دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در بهره وری تولید و رسیدن به خودکفایی نقش موثری دارد، افزود: با کاهش ریزش کمباین به متوسط دنیا و همچنین کاهش ریزش حمل و نقل از طریق کشیدن چادر روی بار و اصلاح جاده بین مزارع، بهره وری تولید افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از مزرعه تا سفره مردم ۳۰ تا ۳۵ درصد ضایعات داریم، گفت: بنابر آمار سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که کاهش میزان ضایعات در خودکفایی نقش موثری دارد که این موضوع با فراهم کردن زیرساخت دست یافتنی است.

توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی، رکن بنیادین امنیت غذایی است؛ زیرا با افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، بهینه‌سازی مصرف منابع و تقویت پایداری اقتصادی، مسیر دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار را هموار می‌کند.