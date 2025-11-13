کمیسیون انتخابات عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ممکن است هفته آینده و پس از تکمیل رسیدگی به شکایات اعلام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیسیون انتخابات عراق امروز پنجشنبه تاکید کرد که نتایج نهایی انتخابات ممکن است هفته آینده اعلام شود. همچنین زمان پایان کامل روند انتخاباتی را مشخص کرد و سازوکار محاسبه کرسیها بر اساس قانون سانت لیگو را توضیح داد.
جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون، به خبرگزاری عراق (واع) گفت: «کمیسیون در حال رسیدگی به ایستگاههایی است که نتایج خود را ارسال نکردهاند. نتایج این ایستگاهها وارد مرکز جدولبندی و محاسبه آرا خواهد شد تا مقدمهای برای اعلام نتایج نهایی باشد.» او توضیح داد که «این کار همزمان با رسیدگی به شکایات انجام میشود.»
وی افزود: «اعلام نتایج نهایی پس از نهایی شدن شکایات خواهد بود و ممکن است در طول هفته آینده باشد» و اشاره کرد که «اعلام نتایج با تصمیم شورای کمیسیونرها صورت میگیرد.»
الغلای توضیح داد: «تمامی تصمیمات شورای کمیسیونرها قابل اعتراض در هیئت قضایی انتخابات است و این اعتراض باید ظرف سه روز از تاریخ انتشار در وبسایت رسمی (کمیسیون) انجام شود.» او خاطرنشان کرد: «با نهایی شدن مرحله اعتراضات که شامل ۷ روز کاری برای کمیسیون انتخابات و ۱۰ روز کاری برای هیئت قضایی است، به پایان کامل روند انتخاباتی میرسیم.»
او بیان کرد که «تمامی آرا وارد یک برنامه ویژه برای محاسبه بر اساس فرمول سانت لیگو میشود که کرسیها بر اساس آن توزیع میگردند و کمیسیون تعداد کرسیها را اعلام خواهد کرد.»
الغلای در خصوص سازوکار محاسبه کرسیها بر اساس سیستم سانت لیگو تاکید کرد که «تعداد کرسیها بر اساس برنامهای ویژه از طریق وارد کردن آرای نامزدها به آن برنامه محاسبه میشود.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)