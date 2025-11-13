مدیر حوزه‌های علمیه از تعطیلی سطوح عالی و خارج و مراکز و مجتمع‌های تخصصی حوزه‌های علمیه به مناسبت فاطمیه‌ی دوم، از ۲۹ آبان تا ۷ آذر خبر داد.

آیت الله علیرضا اعرافی به مناسبت ایام عزاداری و تبلیغی دهه دوم فاطمیه در پیامی گفت:سالروز شهادت سرور زنان جهان، بانوی طهارت و فضیلت والگوی عفت و هدایت، حضرت صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) را تسلیت و تعزیت می‌گویم و بر اساس هماهنگی مراجع عظام تقلید و شورای عالی حوزه‌های علمیه و مراکز و نهاد‌های عالی حوزوی به مناسبت فاطمیه دوم، تعطیلی سطوح عالی و خارج و مراکز و مجتمع‌های تخصصی حوزه‌های علمیه از ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ تا هفت آذر ماه ۱۴۰۴ مطابق ۲۹ جمادی الاولی تا هفت جمادی الثانیه۱۴۴۷ اعلام می‌نمایم.

منبع:حوزه

برچسب ها: حوزه علمیه ، شهادت حضرت زهرا(س)
