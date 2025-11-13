باشگاه خبرنگاران جوان _ در جریان چهل و ششمین سفر استانی رییس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به استان قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان قم بازدید کرد.

جهانگیر در جریان این بازدید، مشکلات موجود در این انبارها را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.

وی در خصوص برخی از اموال که از مبداهای قانونی وارد کشور شده و در این انبارها بلاتکلیف مانده است گفت: اینکه این اقلام از کدام مبدا وارد کشور شده باشد یک مسئله و اینکه آیا کالایی که وارد شده شرایط ترخیص را از نظر سلامتی و بهداشتی دارد یا خیر، مسئله‌ای مهم‌تر است.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان غذا و دارو این است که وضعیت فعلی کالا را بررسی کند حتی اگر ورود آن از مبدا قانونی باشد، زیرا ممکن است نحوه بسته‌بندی، حمل و نگهداری کالا غیر استاندارد باشد و آن را از حالت بهداشتی خارج کند.

سازمان غذا و دارو باید به جدیت این مسئله را پیگیری و مانع از هدر رفت بیت‌المال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه این سفر به دیدار خانواده «پاسدار سرهنگ دوم شهید محمدباقر عرب‌شاهی که در جنگ تحمیلی ۱۲روزه به فیض عالی شهادت رسیده بود رفت.

جهانگیر ضمن تبریک و تسلیت به محضر خانواده شهید عرب‌شاهی گفت: این جوانان رشید حافظ امنیت کشور شدند و قهرمانانه جان شیرین خود را در راه اسلام، امام و مردم گذاشتند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رژیم صهیونیستی متوجه شد تا زمانی که پاسداران و سرداران رشید زنده هستند اجازه تجاوز به کشور،نظام و انقلاب را به آن‌ها نمی‌دهند از این‌رو با هدفمندی تلاش کرد این عزیزان را به شهادت برساند.

جهانگیر اظهار کرد: اعقاد داریم شهدا زنده‌اند و مطمئناً خون پاک شهدا، ضامن پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه‌های مختلف می‌شود و ان‌شاالله دعا و نفرین مردم ایران باعث نابودی دشمن به‌ویژه اسراییل غاصب و آمریکای خبیث می‌شود.

جهانگیر بر ناجوانمردانه بودن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکید کرد که در آن جوانان،کودکان و دانشمندان را با هدف خاموش کردن صدای آزادی‌خواهی در دنیا به شهادت رساندند و ابراز امیدواری کرد با وجود جوانانی که راه شهدا را ادامه خواهند داد، دشمن خیال‌های باطلش را به گور می‌برد، همچنان‌که در جنگ ۱۲ روزه شکست سختی از ایران اسلامی را متحمل شد.

در ادامه این سفر یکروزه جهانگیر در نشست مشترکی با حضور نمایندگانی از فراجا و فرماندهی راهنمایی و رانندگی و نماینده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در استان قم، با موضوع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی که دارای دستور قضایی توقیف می‌باشند شرکت کرد.

همچنین دیدار با صنعتگران و اعضای خانه صنعت استان به منظور رفع موانع تولید، از دیگر برنامه‌های سفر این مقام قضایی به استان قم بود.