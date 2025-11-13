بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض وارد ششمین روز رسمی برگزاری شد.

کاروان ایران در ششمین روز برگزاری این بازی‌ها در چهار رشته والیبال، هندبال، تنیس روی میز و موی‌تای به رقابت با حریفان‌شان پرداختند و ۳ طلا و یک برنز کسب کردند.

در این روز تیم تنیس روی میز زنان ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و ندا شهسواری در بخش انفرادی تنیس روی میز به مدال طلا رسیدند.

تیم ملی والیبال زنان ایران نیز به مدال برنز رسید.

در این روز سه دختر موی تای ایران و مجید هاشم بیگی نیز به فینال راه یافتند.

تاکنون ایران ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۸ برنز در بازی های کشورهای اسلامی کسب کرده است.

نتایج امروز (پنجشنبه) ورزشکاران ایران به شرح زیر است:

نتایج والیبال ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی ۳ بر یک برابر تاجیکستان در دیدار رده‌بندی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم ملی والیبال مردان ایران در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و قهرمان شد و به مدال طلا رسید.

نتایج هندبال ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

تیم ملی هندبال زنان ایران در اولین دیدار خود از این مسابقات با نتیجه ۲۸ بر ۳۶ برابر ترکیه شکست خوردند.

نتایج ورزشکاران م وی‌تای ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

فرشته حسن‌زاده نماینده وزن ۵۰-۴۵ کیلوگرم زنان تیم ملی ایران با نمایشی درخشان موفق شد حریف لبنانی خود را شکست دهد و به دیدار فینال راه یابد.

زهرا اکبری در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم موی تای زنان برابر سها الفر از عربستان با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال راه یافت.

فاطمه حسینی در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم موی تای زنان برابر دونیا مدونی از الجزایر با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال رسید.

مجید هاشم‌بیگی در دسته وزنی ۸۰-۷۵ کیلوگرم موی‌تای در مرحله نیمه‌نهایی مقابل سادات از افغانستان با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز و فینالیست شد.

نتایج تنیس‌روی‌میز روز ششم بازی‌های کشورهای اسلامی

ندا شهسواری در مرحله نیمه‌نهایی جدول انفرادی با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل یسرا اشرف عبدالرزق از مصر به فینال صعود کرد.

ندا شهسواری در فینال جدول انفرادی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد هند زازا از سوریه گذشت و به مدال طلا دست پیدا کرد.

تیم دوبل زنان با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در فینال این بازی‌ها با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ترکیه قهرمان شد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

صعود ایران به رده سوم جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی

کاروان ایران در پایان روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز به رده سوم جدول مدالی صعود کرد.

نمایندگان ایران در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در رشته‌های والیبال و تنیس‌روی‌میز صاحب مدال شدند.

تیم دوبل تنیس‌روی‌میز زنان ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و ندا شهسواری در این روز صاحب مدال طلا شدند.

تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در این روز صاحب مدال برنز شد.

اکنون ایران با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد.

این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد.