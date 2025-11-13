بازیهای کشورهای اسلامی ریاض وارد ششمین روز رسمی برگزاری شد.
کاروان ایران در ششمین روز برگزاری این بازیها در چهار رشته والیبال، هندبال، تنیس روی میز و مویتای به رقابت با حریفانشان پرداختند و ۳ طلا و یک برنز کسب کردند.
در این روز تیم تنیس روی میز زنان ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و ندا شهسواری در بخش انفرادی تنیس روی میز به مدال طلا رسیدند.
تیم ملی والیبال زنان ایران نیز به مدال برنز رسید.
در این روز سه دختر موی تای ایران و مجید هاشم بیگی نیز به فینال راه یافتند.
تاکنون ایران ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۸ برنز در بازی های کشورهای اسلامی کسب کرده است.
نتایج امروز (پنجشنبه) ورزشکاران ایران به شرح زیر است:
تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی ۳ بر یک برابر تاجیکستان در دیدار ردهبندی بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ به مدال برنز دست پیدا کرد.
تیم ملی والیبال مردان ایران در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و قهرمان شد و به مدال طلا رسید.
تیم ملی هندبال زنان ایران در اولین دیدار خود از این مسابقات با نتیجه ۲۸ بر ۳۶ برابر ترکیه شکست خوردند.
فرشته حسنزاده نماینده وزن ۵۰-۴۵ کیلوگرم زنان تیم ملی ایران با نمایشی درخشان موفق شد حریف لبنانی خود را شکست دهد و به دیدار فینال راه یابد.
زهرا اکبری در مرحله نیمهنهایی وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم موی تای زنان برابر سها الفر از عربستان با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال راه یافت.
فاطمه حسینی در مرحله نیمهنهایی وزن ۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم موی تای زنان برابر دونیا مدونی از الجزایر با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال رسید.
مجید هاشمبیگی در دسته وزنی ۸۰-۷۵ کیلوگرم مویتای در مرحله نیمهنهایی مقابل سادات از افغانستان با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز و فینالیست شد.
ندا شهسواری در مرحله نیمهنهایی جدول انفرادی با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل یسرا اشرف عبدالرزق از مصر به فینال صعود کرد.
ندا شهسواری در فینال جدول انفرادی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد هند زازا از سوریه گذشت و به مدال طلا دست پیدا کرد.
تیم دوبل زنان با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در فینال این بازیها با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ترکیه قهرمان شد و به مدال طلا دست پیدا کرد.
کاروان ایران در پایان روز ششم بازیهای کشورهای اسلامی ریاض با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز به رده سوم جدول مدالی صعود کرد.
این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد.