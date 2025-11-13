کاروان ایران در پایان روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز به رده سوم جدول مدالی صعود کرد.

بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض وارد ششمین روز رسمی برگزاری شد.

کاروان ایران در ششمین روز برگزاری این بازی‌ها در چهار رشته والیبال، هندبال، تنیس روی میز و موی‌تای به رقابت با حریفان‌شان پرداختند و ۳ طلا و یک برنز کسب کردند. 

در این روز تیم تنیس روی میز زنان ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و ندا شهسواری در بخش انفرادی تنیس روی میز به مدال طلا رسیدند. 

تیم ملی والیبال زنان ایران نیز به مدال برنز رسید. 

در این روز سه دختر موی تای ایران و مجید هاشم بیگی نیز به فینال راه یافتند. 

تاکنون ایران ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۸ برنز در بازی های کشورهای اسلامی کسب کرده است. 

نتایج امروز (پنجشنبه) ورزشکاران ایران به شرح زیر است:

نتایج والیبال ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی ۳ بر یک برابر تاجیکستان در دیدار رده‌بندی بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم ملی والیبال مردان ایران در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و قهرمان شد و به مدال طلا رسید. 

نتایج هندبال ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

تیم ملی هندبال زنان ایران در اولین دیدار خود از این مسابقات با نتیجه ۲۸ بر ۳۶ برابر ترکیه شکست خوردند. 

نتایج ورزشکاران موی‌تای  ایران در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی

فرشته حسن‌زاده نماینده وزن ۵۰-۴۵ کیلوگرم زنان تیم ملی ایران با نمایشی درخشان موفق شد حریف لبنانی خود را شکست دهد و به دیدار فینال راه یابد.

زهرا اکبری در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم موی تای زنان برابر سها الفر از عربستان با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال راه یافت.

فاطمه حسینی در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۶۰ تا ۶۵ کیلوگرم موی تای زنان برابر دونیا مدونی از الجزایر با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد و به فینال رسید.

مجید هاشم‌بیگی در دسته وزنی ۸۰-۷۵ کیلوگرم موی‌تای در مرحله نیمه‌نهایی مقابل سادات از افغانستان با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز و فینالیست شد.

نتایج تنیس‌روی‌میز  روز ششم بازی‌های کشورهای اسلامی

ندا شهسواری در مرحله نیمه‌نهایی جدول انفرادی با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل یسرا اشرف عبدالرزق از مصر به فینال صعود کرد.

ندا شهسواری در فینال جدول انفرادی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد هند زازا از سوریه گذشت و به مدال طلا دست پیدا کرد.

تیم دوبل زنان با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در فینال این بازی‌ها با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ترکیه قهرمان شد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

صعود ایران به رده سوم جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی

کاروان ایران در پایان روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز به رده سوم جدول مدالی صعود کرد. 

نمایندگان ایران در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در رشته‌های والیبال و تنیس‌روی‌میز صاحب مدال شدند. 

 تیم دوبل تنیس‌روی‌میز زنان ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و ندا شهسواری در این روز صاحب مدال طلا شدند. 

تیم ملی والیبال زنان ایران نیز در این روز صاحب مدال برنز شد. 

اکنون ایران با ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۱۷ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد.

صعود ایران به رده سوم جدول مدالی بازی‌های کشورهای اسلامی

این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، بازی های کشور های اسلامی
خبرهای مرتبط
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض؛
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ العین امارات/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
تیم ملی والیبال زنان برنزی شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
آخرین اخبار
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه فیتنس کشور با حضور سرپرست فدراسیون و مربیان برتر
قدرت‌نمایی شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا؛ دومین برد نماینده ایران هم ثبت شد
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ العین امارات/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم
امبومو بازیکن ماه لیگ جزیره شد
اینچه درگاهی: تخصیص فقط ۱۷ میلیارد تومان بودجه به فدراسیون ژیمناستیک/ به مهربانی بیشتری از سوی مسئولین نیاز داریم + فیلم
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا در بانکوک؛ شکست بانوان ایران مقابل تایلند
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
تیم ملی والیبال زنان برنزی شد
ترکیب احتمالی ایران برابر کیپ ورد
ایران - کیپ‌ورد؛ نبرد شاگردان قلعه‌نویی با تیم شگفتی‌ساز آفریقایی
چهار مدال برنز نمایندگان موی‌تای ایران قطعی شد