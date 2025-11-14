باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که برداشت او درباره ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه به تحولات میدانی بستگی دارد.
او در ادامه ادعا کرد: «دروزیهای سوریه تحت شکنجه و کشتار قرار گرفتند، اگر جنوب غرب سوریه خلع سلاح شود و حمایت دائمی برای دروزیها در آنجا فراهم شود، میتوانیم پیش برویم.»
گفتنی است، روز چهارشنبه، نیرویی از ارتش رژیم تروریستی اسرائیل وارد روستای رسم القطا در حومه جنوبی قنیطره در جنوب غربی سوریه شده بود. کانال الاخباریه سوریه اعلام کرد که «نیروهای اشغالگر اسرائیل وارد روستا شدند و یک ایست بازرسی نظامی برپا کردند و از عبور اهالی جلوگیری کردند.»
الجولانی پیشتر تاکید کرده بود که نفوذ رژیم تروریستی اسرائیل در سوریه از نگرانیهای امنیتی آن ناشی نمیشود، بلکه از جاهطلبیهای توسعهطلبانه آن است. او اشاره کرد که دمشق درگیر مذاکرات مستقیم با تلآویو است، اما برای پیشرفت در این پرونده، اسرائیل باید به مرزهای ۸ دسامبر عقبنشینی کند.
او گفت: «اسرائیل جولان را به بهانه حفاظت از خود اشغال کرد و امروز به بهانه حفاظت از جولان، شرایط جدیدی را در جنوب سوریه تحمیل میکند، شاید سالها بعد به بهانه حفاظت از جنوب، مرکز سوریه را اشغال کند و با این منطق شاید در نهایت به مونیخ برسد.»
منبع: آر تی