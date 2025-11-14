انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف؛ خبری از سامانه سازمان امور مالیاتی نیست!

۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ بود که از میراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد، اما یکی از چالش‌های موجود بحث انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ بود موضوعی که بار‌ها آن را پیگیری کردیم و تاکنون بی‌نتیجه مانده است!

بحث انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از مرداد ۹۹ که مطالبه بسیاری از وارث است و در این راستا هم بار‌ها برای پیگری صدای خود را به گوش باشگاه خبرنگاران جوان رساندند.

در همین راستا یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشت: لطفا از مسئولان مربوط بخواهید نسبت به تهیه و رفع مشکلات سامانه مالیاتی محاسبه مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ زودتر اقدام کنند چرا که شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس این انتقال را به همین دلیل متوقف کرده و وراث در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در ادامه هم دیگر مخاطب ما نوشت: پدر ما در ۲۲ آبان ۹۹ به رحمت خدا رفت ولی ما نمی‌توانیم سهام عدالت پدرمان را با گذشت چندین سال از فوت شان همچنان تعیین تکلیف کنیم لطفا این موضوع را رسیدگی کنید.

سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری آخرین وضعیت به سراغ محمود حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رفت و او گفت: ما در حال تعامل با سازمان مالیاتی هستیم تا بتوانیم گواهی مالیات بر ارث را به صورت آنلاین و برخط صادر کنیم؛ متأسفانه هنوز این سرویس به صورت کامل به دست ما نرسیده و در حال حاضر در مرحله انتظار هستیم. به محض اینکه این سرویس تحویل داده شود، ما فرآیند پیاده‌سازی را شروع خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: مدت زمان لازم برای این فرآیند بستگی به پیچیدگی‌های موجود دارد، اما پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۳ تا ۴ ماه نهایتاً برای تکمیل کار نیاز داشته باشیم. ما جلسات مداومی با سازمان مالیاتی داریم و تا کنون دو یا سه بار سرویس را تحویل گرفته‌ایم، اما عملکرد آن به شکلی نبوده که مورد توافق باشد و بنابراین دوباره در حال اصلاح هستند.

حسنلو در پایان تأکید کرد که پیگیری‌ها به صورت مداوم در حال انجام است و امیدوار است که این فرآیند به زودی به نتیجه برسد.

پیش از این هم این مقام مسئول اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی دی‌ماه سال ۱۴۰۳ یک وب سرویس در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار داد، اما این وب سرویس یکسری مشکلاتی داشت که عملا قابل استفاده نبود بر این اساس قرار شد وب سرویس اصلاح و مجدد در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرد پس از رسیدن وب سرویس به دست ما فرآیند را پیاده سازی و اجرایی خواهیم کرد؛ باید تاکید کرد بلافاصله پس از اینکه وب سرویس به دست ما برسد تیم فنی سپرده‌گذاری مرکزی کار خود را آغاز خواهد کرد.

امکان انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد سال ۹۹ که سالهاست بلاتکلیف مانده و همین موضوع سبب شکل‌گیری گلایه‌های بسیاری شده است بحثی که می‌طلبد سازمان امور مالیاتی پای کار باشد تا سرانجام این موضوع تعیین تکلیف شود؛ باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را از سازمان امور مالیاتی پیگیری خواهد کرد.