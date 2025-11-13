رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت بازدارندگی کنونی کشور برآمده از ایثار هزاران شهید گمنام و رزمنده بسیجی دوران دفاع مقدس است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدباقر قالیباف پنجشنبه شب در چهاردهمین یادواره سالگرد شهید حسن طهرانی مقدم در مشهد گفت: اگر امروز از این شهید گرانقدر به عنوان نماد تحول و قدرتمان در عرصه موشکی یاد میکنیم، نباید هزاران شهید گمنام دیگر را نیز که در این حرکت عظیم نقش داشتند، فراموش کنیم.
وی ادامه داد: رزمندگان بسیجی مظلوم که در دوران جنگ بدون آتش مؤثر و توپخانه مناسب در مقابل دشمن جنگیدند، اساس قدرت امروزی را بنا نهادند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی در منطقه، اظهار کرد: این رژیم جنایتکار که به عنوان یک غده سرطانی در منطقه شناخته میشود و قریب هشتاد سال از استقرار آن با مصوبهای ظالمانه میگذرد، هیچگاه در این مدت طعم آتش و قدرت را همانند این جنگ دوازده روزه اخیر نچشیده بود.
قالیباف خاطرنشان کرد: فشاری که در چهار، پنج روز آخر بر دشمن برای قطع آتش وارد آمد، برکت و نتیجه مستقیم همان مظلومیت رزمندگان و تحولاتی است که توسط امثال شهیدان طهرانی مقدم، حاجیزاده، باقری، سلیمانی، شوشتری و دیگر شهدای گرانقدر ایجاد شد.
وی تأکید کرد: این اقتدار که امروز ملت ایران به آن افتخار میکند، میراثی است از ایثار همه این عزیزان که باید همواره پاس داشته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید زندگی و امنیت خود را مدیون شهدا بدانیم امروز دشمن در یک جنگ ادراکی و روانشناختی اذهان مردم را مورد هجمه قرار داده تا ناامیدی ایجاد کند، صبر، مقاومت و پایداری در برابر دشمن یک ضد حمله به اوست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ جهاد و شهادت به عنوان راهکاری اساسی برای حل چالشهای کشور تأکید و بیان کرد: یادواره شهدا ذکر و یادآوری برای همه ماست که در پیچ و خم دنیا غفلت نکنیم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، خانوادههای شهدا را شریک در اجر و پاداش شهید خواند و اظهار کرد: اگر شهدا در میدان سخت جنگ بودند، همسران شهدا در میدان زندگی بودند که در آن فرهنگ جهاد و شهادت بود.
قالیباف شهدا را «مهمترین عنصر تحولآفرین» در عرصههای مختلف از جمله قدرت موشکی و استقلال علمی کشور دانست و خاطرنشان کرد: «تحولات بزرگ، ریشه در اخلاص و شجاعت فکری شهدا داشت. آنان با ارادهای محکم به راههای بسته اعتنا نمیکردند و با خلاقیت و تدبیر، مسیرهای جدید میگشودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شهدا در کنار شجاعت فکری از شجاعت اخلاقی نیز برخوردار بودند. آنان در برابر عملکرد خود همواره پاسخگو بودند، مسئولیت کارهای دیگران را نیز بر عهده میگرفتند و هرگز دلسرد یا مأیوس نمیشدند.
وی با ترسیم مکتب امام(ره) بر پایه سه اصل «عقلانیت، عدالت و معنویت»، عملکرد شهدا را تجلیبخش این مکتب خواند و گفت: «شهدا در کار خود اهل محاسبه و منطق بودند، بر عدالت در نیت و عمل پای میفشردند و معنویت در تمام وجودشان متبلور بود.
قالیباف با اشاره به دستاوردهای بزرگ شهدا در حوزههای دفاعی و علمی، تاکید کرد: مهمتر از ساخت موشک یا سانتریفیوژ، ساختن اعتماد ملی و استقلال علمی بود. شهدا به ملت ایران اثبات کردند که میتوان در پیچیدهترین عرصهها به خودکفایی رسید. استقلال علمی امروز در قلب دانشگاههای کشور نهادینه شده و قابل زوال نیست.
رئیس مجلس فاصله گرفتن از فرهنگ جهاد و شهادت را مهمترین دلیل ناکامیها در مواجهه با چالشهایی چون آسیبهای اجتماعی، فساد و ناعدالتی برشمرد و اظهار کرد: فرهنگ جهاد و شهادت مختص میدان نظامی نیست، بلکه برای اقتصاد، سیاست، کار فرهنگی و اجتماعی نیز باید از این فرهنگ بهره گرفت. راه حل اصلی برای حرکت به سمت «ایران قوی» به میدان آوردن مردم در تمام عرصهها و عمل کردن بر مبنای این فرهنگ اصیل است.
منبع ایرنا