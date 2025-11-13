سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح وضعیت تولید و مصرف انرژی کشور پرداخت و اظهار کرد: اگر ما بیشترین عملکرد‌ها را در تولید داشته باشیم و حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه کنیم برای تولید خط سبز(جدول)، همچنین اگر ۴۰ میلیارد دلار هزینه کنیم که معادل وضعیت کنونی باشد، باز هم به خط قرمز نمی‌رسیم. این نشان‌دهنده اشتباهات ما در مصرف و سیاست‌های کلی است.

او افزود: در سال ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری دستور دادند که مصرف را کنترل کنیم، اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و روند مصرف روز به روز افزایش یافته است. میزان ناترازی گاز ما در اوج مصرف بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب متغیر است و اگر هوا سردتر شود، نیاز به گاز بیشتری خواهیم داشت.

رئیس سازمان بهینه‌سازی ادامه داد: اگر گاز به میادین تزریق کنیم، کسری ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب خواهد شد. در برنامه ششم باید تزریق گاز به میادین به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب انجام می‌شد که متأسفانه محقق نشده است. اگر بخواهیم این عقب‌افتادگی را جبران کنیم، با ۴۰۰ میلیون متر مکعب کسری مواجه خواهیم بود.

او تأکید کرد: با این میزان مصرف، نمی‌توانیم چالش‌های مرتبط با قطعی برق و گاز را حل کنیم. حتی اگر تولید را افزایش دهیم، این چالش‌ها همچنان باقی خواهند ماند. تنها راه‌حل مدیریت مصرف است، که متأسفانه سال‌هاست به آن توجه نشده است.

در ادامه رئیس سازمان بهینه‌سازی با اشاره به تلاش‌های وزارت نفت برای افزایش تولید گفت: مردم در این وضعیت مقصر نیستند و رفتار‌های مصرفی آنها تابع سیاست‌های غلط ما بوده است. تمام دولت‌ها و تک تک مجالس در موضوع انرژی مقصرند برای اصلاح وضعیت، همه باید به یکدیگر کمک کنیم؛ قدم اول برای اصلاح موضوع انرژی، کوچک کردن دولت است دولت باید به خود سختی دادن را از خودش شروع کند.

او در ادامه گفت: یک ماه دیگر طرح بزرگ اصلاح انرژی را به مردم توضیح میدهم همه در مقابل طرح وظیفه دارند؛ اگر مردم طرح ما را اجرا کنند قول می‌دهیم دو سال دیگر خاموشی‌ها از بین برود