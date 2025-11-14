باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی باتیم ملی کیپ‌ورد در تورنمنت العین امارات اظهار کرد: بیشتر می‌خواستیم در بخش دفاعی خودمان را محک بزنیم و روی نقاط ضعف و قوت کار کنیم و بیشترین روی همین موضوع تمرکز داشتیم. یکسری موقعیت روی ضدحمله داشتیم که نتوانستیم استفاده کنیم.

او درباره شیوه بازی تیم ملی ایران گفت:طبق برنامه‌ای که مدنظر داشتیم بازی کردیم. شاید هجومی نبود اما بازی خوبی بود.

طارمی درباره عملکرد کیپ‌ورد تصریح کرد: تیمی که به جام جهانی می‌رسد پتانسیل خوبی دارد. آنها صدرنشین گروهی شدند که کامرون حضور داشته است؛ برنامه ما این بود که روی ضدحمله کار کنیم. فکر می‌کنم موقعیت خاصی هم نداشتیم.

طارمی درباره شرایط تیم ملی ایران تصریح کرد: همیشه نقد وجود دارد و باید آن را پذیرفت. باید تلاش کنیم تا منتقدان همراه ما شوند. ما دوست داریم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. ما هم دوست نداریم با آسیایی‌ها بازی نکنیم و با برزیل بازی کنیم و ۱۰ گل بخوریم. اینکه مشکلی ندارد.

مهاجم تیم ملی ایران افزود: بازی تدارکاتی است و برد و باخت مهم نیست و اینکه در جام جهانی موفق شویم مهم است و باید بازی بزرگ حتی با باخت انجام دهیم.

او درباره پیش بینی خود از همگروه‌ های جام جهانی گفت: شاید با همین مصر همگروه شویم. مهم این است الان بازی کنیم. بیشتر بازیکنان ما از لیگ داخلی هستند و شاید تجربه بین المللی کمتری داشته باشند. این بازی‌ها کمک می‌کند ما در جام جهانی عملکرد بهتری داشته باشیم.

طارمی در پاسخ به اینکه ترجیح می‌دهد فینال با چه تیمی باشد، گفت: قطعاً اگر با مصر بازی کنیم شرایط ایده‌آلی خواهد بود. ازبکستان خیلی پیشرفت کرده است و از این تیم خیلی خواهید شنید. آنها تیم بزرگی هستند. قطعاً بازی با مصر برای ما بهتر است چون تجربه متفاوتی است.

کاپیتان امروز تیم ملی ایران درباره حضور گالیاردی در کادر فنی تیم ملی گفت: قطعاً او می‌تواند کمک کند اما فعلاً شناخت کافی از او نداریم. او با تیم‌های بزرگ کار کرده است و قطعاً می‌تواند به ما کمک کند.

طارمی درباره تقابل با محمد صلاح گفت: اسامی هیچ وقت در تیم ملی بازی نمی‌کنند. بستگی به عملکرد فردی دارد.

او درباره عملکرد بیرانوند گفت: او تجربه کافی دارد و حاشیه‌ها روی او تأثیرگذار نیست. همه دروازه‌بان‌ها مثل حسینی و نیازمند و اخباری خوب هستند.