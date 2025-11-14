باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم اسدی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان اظهار کرد: هاشمیان انسان باشخصیتی هست و او از لحاظ فوتبالی هم بازیکن و هم مربی تیم ملی فوتبال بوده است. به نظرم سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود. هر چند ایشان قابل احترام و ارزشمند هستند.

هاشمیان باید بعد از تجربه اندوزی به جایگاه سرمربیگری پرسپولیس می رسید

او افزود: هاشمیان باید تجربه‌ای را در لیگ دیگری کسب می‌کرد و بعدا به جایگاه و سطح پرسپولیس می‌رسید شرایطش فرق می‌کرد. حالا ایشان از پرسپولیس جدا شدند و با نتایجی که به دست آوردند، من فکر می‌کنم هواداران یک مقدار ناراضی بودند. البته تغییر مدیریتی هم در پرسپولیس داشتیم و مدیرعامل باشگاه تغییر پیدا کرد.

اوسمار سیستم هجومی را در تیم پرسپولیس پیاده می کند

اسدی بیان کرد: اوسمار با گل محمدی کار کرده است و تجربه مربیگری را دارد. ایشان هم قهرمانی با پرسپولیس داشته و هم با سیستم فوتبال ایران آشنا است و هم با بازیکنان ارتباط خوبی دارد. اوسمار در اولین حضورش در نیمکت پرسپولیس در بازی با استقلال خوزستان عملکرد خوبی داشت و سیستم هجومی را در این بازی پیاده کرد. فوتبال پرسپولیس باید با سیستم هجومی بازی کند. همچنین تیم پرسپولیس با مالکیت و حفظ توپی که دارد در نهایت بتواند با سیستم هجومی بازی قابل قبولی انجام بدهد و مثمر ثمر باشد و امتیاز کامل را به دست آورد. ان شا الله این اتفاق بیفتد و پرسپولیس به جایگاه و شخصیتی اولیه خود برگردد. همچنین پرسپولیس بتواند به خوبی کار تیمی را انجام بدهد تا در صدر جدول قرار بگیرد.

بیفوما و باکیچ در پست اصلی خود بازی نمی کردند

او درباره اینکه حضور همزمان بیفوما و اورونوف را در بازی با استقلال خوزستان چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم بیفوما وباکیچ در پست اصلی خود بازی نمی‌کردند. باکیچ بازیکنی هست که قدرت شوت زنی و درگیری و سرزنی را دارد. من شنیده بودم که به باکیچ اجازه نمی‌دادند که ضربه کاشته را بزند. البته بعد از صحبت‌هایی که شد، کریم باقری به باکیچ اجازه را داد تا ضربه کاشته را بزند و دیدیم که این بازیکن در دقایق آخر بازی با تراکتور، ضربه کاشته‌ای زد که هر گلری نمی‌تواند این ضربه را بگیرد. ان شا الله بیفوما به روز‌های اوج خود برگردد و بتواند کار خودش را انجام بدهد و کمک حال فوروارد باشد. بیفوما بازیکن خلاقی هست و امیدوارم او بتواند به سیستم هجومی پرسپولیس کمک کند. بیفوما باید بتواند تداخل و مزاحمت در بین مدافعان حریف ایجاد کند و نتیجه و ثمره اش که گل باشد را ما ببینیم.

اسدی درباره اینکه پرسپولیسی‌ها فرصت سوزی زیادی در بازی با استقلال خوزستان داشتند، گفت: به نظرم شرایط تیم درست می‌شود و این موضوع به تمرین و ممارست بیشتر برمی گردد. اوسمار دارد از اول سیستم بازی و موقعیت بازیکن را طراحی می‌کند که بازیکنان به اصول اولیه خود برگردند و شرایطی را فراهم کنند که به نحو احسن بازی کنند و عملکرد خوبی برای تیم داشته باشند و هواداران را راضی نگه دارند.

دیدار بدون تماشاچی بازی مرده ای محسوب می شود

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه بازی با تراکتور در ابتدا بدون تماشاگر بود، اما با رای اصلاحی کمیته استیناف این بازی با تماشاگر شد، گفت: به طور طبیعی اگر این بازی با تماشاگر باشد خیلی بهتر است. بازیکنان باانگیزه‌تر بازی می‌کنند و تماشاگران به وجد می‌آیند و شرایطی در بازی به وجود می‌آورد که سیستم بازی را تغییر می‌دهد. به نظرم دیدار بدون تماشاگر بازی مرده‌ای محسوب می‌شود و هیچ انگیزه‌ای برای بازیکنان پرسپولیس و تراکتور وجود ندارد. تماشاچی شرایطی را در استادیوم به وجود می‌آورد که هر ۲ تیم شرایط خوب و ایده آلی را برای به دست آوردن نتیجه به دست می‌آورند.

اسدی درباره اینکه ویدیو جنجالی منتشر شده علیه استقلال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: متاسفانه این شرایط خوبی نیست و من خودم این وضعیت را نمی‌پسندم، اما هر قانونی که کمیته انضباطی وضع می‌کند را باید احترام بگذاریم و تابع قانون باشیم. به نظرم این شرایط به درد فوتبال ما نمی‌خورد. حالا هر چیزی که باشد.

تعطیلات فیفا دی به ضرر پرسپولیس است

او درباره اینکه تعطیلات فیفا دی به نفع یا به ضرر پرسپولیس است، گفت: ما روی اصول و روال داشتیم پیش می‌رفتیم و به نظرم این تعطیلات به ضرر سرخپوشان می‌شود. تیم ملی فوتبال از باشگاه‌ها به ثمر و به نتیجه می‌رسد و امیدوارم همه چیز روی نظم و انضباط و مقررات انجام شود.