باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در زمینه اجرای برنامه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) و تحقق راهکار ۷-۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ارائه خدمات مشاورهای و تربیتی در تمامی سطوح تحصیلی، فرآیند اجرای آزمون غربالگری پایه روانشناختی دانشآموزان در استان آغاز شد.
او افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، این آزمون از روز یکشنبه یازدهم در سامانه نماد برای دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و دهم و یازدهم دوره متوسطه دوم آغاز شده و تا یازدهم آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
مرتضوی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت روانی دانشآموزان، شناسایی بهموقع آسیبها و نیازهای روانی ـ اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی مشاورهای عنوان کرد و ادامه داد: مدیران مدارس موظفند ضمن اطلاعرسانی دقیق به دانشآموزان، والدین و عوامل آموزشی، تمهیدات لازم را برای تکمیل و ثبت نهایی اطلاعات تمامی دانشآموزان مشمول فراهم سازند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم مشاوران مدارس بیان کرد: مشاوران موظفند گزارش هفتگی روند اجرای آزمون را از سامانه نماد دریافت کرده و نسبت به پیگیری دانشآموزانی که هنوز در آزمون شرکت نکردهاند، اقدام کنند.
او عنوان کرد: پس از اتمام مرحله غربالگری و تحلیل سیستمی نتایج، زمانبندی مصاحبههای تشخیصی برای دانشآموزان دارای خردهمقیاس زرد و قرمز اعلام خواهد شد.