باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۵ مسابقه ادامه پیدا کرد که در مهمترین دیدار تیم ملی فرانسه با پیروزی چهار گله مقابل اوکراین برای هشتمین دوره متوالی به جام جهانی صعود کرد.

تیم ملی فرانسه به مدت ۵۵ دقیقه در ورزشگاه پارک دوپرنس در مقابل دروازه بسته آناتولی تروبین منتظر ماند، اما در نهایت با درخشش امباپه به برتری ۴ بر صفر مقابل اوکراین دست یافت. مهاجم رئال مادرید روی ۳ مورد از ۴ گل تیمش اثر مستقیم گذاشت. کیلیان امباپه (۵۵ پنالتی و ۸۳)، مایکل اولیسه (۷۶) و هوگو اکیتیکه (۸۸) گلزنان خروس‌ها در این بازی بودند.

فرانسه با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و به عنوان تیم نخست گروه راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. رقابت نزدیک ایسلند (۷) و اوکراین (۷) برای صعود به پلی‌آف ادامه دارد.

ایتالیا در دیدار حساس، در کیشینائو تا دقیقه ۸۸ منتظر ماند تا با ضربه سر جانلوکا مانچینی و فرانچسکو پیو اسپوزیتو بر مولداوی غلبه کند و فشار را بر نروژ صدرنشین حفظ نماید. آتزوری می‌دانست که صدرنشینی به دلیل رکورد صددرصدی نروژ و تفاضل گل خیره‌کننده آن، عملاً دست‌نیافتنی است، اما با همین برد باعث شد تا حداقل روی کاغذ تا بازی آخر صعود نروژ را به تاخیر بیندازد. ایتالیا و نروژ یکشنبه در بازی آخر مقابل هم قرار می‌گیرند و شاگردان گتوزو برای صعود مستقیم باید با اختلاف ۹ گل نروژ را شکست دهند در غیر این صورت راهی مرحله مرگبار پلی اف خواهند شد.

در گروه K؛ تیم ملی انگلیس میزبان صربستان در ورزشگاه ومبلی بود و با پیروزی ۲ بر صفر مقابل میهمان خود، صرب‌ها را از راه یافتن به پلی‌آف هم محروم کرد تا آنها جایی در جام جهانی پیش رو نداشته باشند. صعود انگلیس از قبل مشخص شده بود. بوکایو ساکا (۲۸) و ابرچی ازه (۳+۹۰) گلزنان سه‌شیر در این مسابقه بودند. در این گروه؛ انگلیس با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و آلبانی ۱۴ امتیازی در رده دوم قرار دارد. صربستان نیز ۱۰ امتیازی و سوم است.

در گروه F؛ تیم ملی پرتغال در دیداری پرحاشیه به دیدار ایرلند رفت و با نتیجه عجیب ۲ بر صفر شکست خورد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۵۹ این بازی با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد. پرتغال با این شکست غیرمنتظره ۱۰ امتیازی ماند و کار صعود خود را پیچیده کرد. در این گروه مجارستان با ۸ و ایرلند با ۷ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. در دیگر بازی نیز آلبانی یک بر صفر آندورا را شکست داد.