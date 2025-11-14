ایتالیا با وجود پیروزی پرزحمت مقابل مولداوی همچنان در مسیر پلی‌آف‌ قرار دارد اما صعود فرانسه به جام جهانی قطعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۵ مسابقه ادامه پیدا کرد که در مهمترین دیدار  تیم ملی فرانسه با پیروزی چهار گله مقابل اوکراین برای هشتمین دوره متوالی به جام جهانی صعود کرد.  

تیم ملی فرانسه به مدت ۵۵ دقیقه در ورزشگاه پارک دوپرنس در مقابل دروازه بسته آناتولی تروبین منتظر ماند، اما در نهایت با درخشش امباپه به برتری ۴ بر صفر مقابل اوکراین دست یافت. مهاجم رئال مادرید روی ۳ مورد از ۴ گل تیمش اثر مستقیم گذاشت. کیلیان امباپه (۵۵ پنالتی و ۸۳)، مایکل اولیسه (۷۶) و هوگو اکیتیکه (۸۸) گلزنان خروس‌ها در این بازی بودند.  

فرانسه با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و به عنوان تیم نخست گروه راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. رقابت نزدیک ایسلند (۷) و اوکراین (۷) برای صعود به پلی‌آف ادامه دارد.  

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایتالیا در دیدار حساس، در کیشینائو تا دقیقه ۸۸ منتظر ماند تا با ضربه سر جانلوکا مانچینی و فرانچسکو پیو اسپوزیتو بر مولداوی غلبه کند و فشار را بر نروژ صدرنشین حفظ نماید. آتزوری می‌دانست که صدرنشینی به دلیل رکورد صددرصدی نروژ و تفاضل گل خیره‌کننده آن، عملاً دست‌نیافتنی است، اما با همین برد باعث شد تا حداقل روی کاغذ تا بازی آخر صعود نروژ را به تاخیر بیندازد. ایتالیا و نروژ یکشنبه در بازی آخر مقابل هم قرار می‌گیرند و شاگردان گتوزو برای صعود مستقیم باید با اختلاف ۹ گل نروژ را شکست دهند در غیر این صورت راهی مرحله مرگبار پلی اف خواهند شد.

در گروه K؛ تیم ملی انگلیس میزبان صربستان در ورزشگاه ومبلی بود و با پیروزی ۲ بر صفر مقابل میهمان خود، صرب‌ها را از راه یافتن به پلی‌آف هم محروم کرد تا آنها جایی در جام جهانی پیش رو نداشته باشند. صعود انگلیس از قبل مشخص شده بود.  بوکایو ساکا (۲۸) و ابرچی ازه (۳+۹۰) گلزنان سه‌شیر در این مسابقه بودند.  در این گروه؛ انگلیس با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و آلبانی ۱۴ امتیازی در رده دوم قرار دارد. صربستان نیز ۱۰ امتیازی و سوم است.

در گروه F؛ تیم ملی پرتغال در دیداری پرحاشیه به دیدار ایرلند رفت و با نتیجه عجیب ۲ بر صفر شکست خورد.  کریستیانو رونالدو در دقیقه ۵۹ این بازی با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد.  پرتغال با این شکست غیرمنتظره ۱۰ امتیازی ماند و کار صعود خود را پیچیده کرد. در این گروه مجارستان با ۸ و ایرلند با ۷ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.  در دیگر بازی نیز آلبانی یک بر صفر آندورا را شکست داد.

 

 

برچسب ها: تیم ملی فرانسه ، مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی ایتالیا
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
آخرین اخبار
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه فیتنس کشور با حضور سرپرست فدراسیون و مربیان برتر
قدرت‌نمایی شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا؛ دومین برد نماینده ایران هم ثبت شد
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ العین امارات/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم
امبومو بازیکن ماه لیگ جزیره شد