کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود

باشگاه خبرنگاران جوان - نیجریه با کسب یک پیروزی دراماتیک ۴ بر یک مقابل گابن در وقت‌های اضافه، به مرحله نهایی پلی‌آف قاره آفریقا برای راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا صعود کرد.

چیدرا ایجوکه و ویکتور اوسیمن در نیمه اول وقت‌های اضافه گلزنی کردند؛ پس از آنکه مسابقه به میزبانی رباط در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسیده بود. شیدرا ایوکه (۹۸)، ویکتور اوسیمن (۱۰۲)، (۱۱۰) در وقت‌های اضافه سه گل دیگر زدند اوسیمن برای جشن گرفتن گل خود، ماسک محافظ صورت و پیراهنش را پاره کرد.

در دیگر دیدار نیمه نهایی پلی آف مرحله نیمه‌نهایی مرحله پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو به پیروزی ۱-۰ مقابل کامرون رسید تا به دیدار فینال صعود کند. با این پیروزی، نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو در دیدار فینال پلی‌آف قاره‌ی آفریقا به مصاف هم خواهند رفت. برنده فینال پلی‌آف آفریقا به‌عنوان یکی از شش تیم حاضر در پلی‌آف بین‌قاره‌ای جام جهانی ۲۰۲۶، در ماه مارس شانسش را برای رسیدن به این رقابت‌ها برای تکمیل دو جایگاه باقی‌مانده از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای امتحان خواهد کرد. دیدار فینال پلی‌آف قاره آفریقا روز یک‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۴ بین دو تیم نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار خواهد شد.