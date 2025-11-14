چت بات بازار سرمایه مسیری رایگان برای پاسخ به سوال سهامداران+ فیلم

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس گفت: چت بات بازار این امکان را برای سهامداران خرد فراهم کرده که اگر سوالی در حوزه بازار سرمایه در هر ساعتی از شبانه روز دارند از این مسیر بپرسند و پاسخ خود را دریافت کنند.

حسن محمدی مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چت بات بازار این امکان را برای سهامداران خرد فراهم کرده که اگر سوالی در حوزه بازار سرمایه در هر ساعتی از شبانه روز دارند از این مسیر بپرسند و پاسخ خود را دریافت کنند.

گفتنی است، در فاز دوم این پروژه، قابلیت‌هایی نظیر اتصال به سامانه کدال، گفت‌وگوی زنده با کارشناسان و ارائه نسخه‌های سفارشی برای نهاد‌های مالی نیز در دست پیاده‌سازی است.

باید اشاره کرد چت‌بات هوشمند بازار سرمایه هم‌اکنون از طریق وب‌سایت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در دسترس فعالان بازار و علاقه‌مندان قرار دارد.

۰۹:۰۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
بورس نگو بگو قلک دولت از جیب مردم
۰
۱
