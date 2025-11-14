ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای که هدف آن تقویت طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه است، حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا متحد شده و از پیش‌نویس قطعنامه‌ای که هدف آن تقویت طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه است، حمایت کند. این کشور هشدار داد که در غیر این صورت فلسطینیان ممکن است با پیامد‌های «جدی» مواجه شوند.

یک سخنگوی هیئت اعزامی آمریکا به سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «تلاش برای تفرقه‌افکنی در حالی که توافق بر سر این قطعنامه در حال مذاکره فعال است، پیامد‌های جدی، ملموس و کاملاً قابل اجتنابی برای فلسطینیان در غزه دارد.»

این سخنگو گفت: «آتش‌بس شکننده است و ما از شورا می‌خواهیم که متحد شده و برای تضمین صلحی که به شدت به آن نیاز است، پیش رود.» وی این را «لحظه‌ای تاریخی برای هموار کردن مسیری به سوی صلح پایدار در خاورمیانه» خواند.

مقامات آمریکایی هفته گذشته مذاکراتی را در داخل شورا در مورد پیش‌نویسی آغاز کردند که پیگیر آتش‌بس در جنگ دو ساله بین اسرائیل و حماس بوده و طرح ترامپ را تأیید می‌کند.

پیش‌نویس سوم قطعنامه که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری فرانسه دیده شد، «استقرار هیئت صلح» — یک نهاد حاکمیتی انتقالی برای غزه که ترامپ به طور نظری ریاست آن را بر عهده خواهد داشت — با حکمی تا پایان سال ۲۰۲۷ است.

این قطعنامه به کشور‌های عضو مجوز می‌دهد تا یک «نیروی موقت تثبیت ثبات بین‌المللی (ISF)» تشکیل دهند که با اسرائیل، مصر و پلیس فلسطینی تازه آموزش دیده همکاری کرده تا به ایمن‌سازی مناطق مرزی و خلع سلاح نوار غزه کمک کند.

این نیرو همچنین بر «غیرعملیاتی سازی دائمی سلاح‌های گروه‌های مسلح غیردولتی»، محافظت از غیرنظامیان و امن‌سازی کریدور‌های کمک‌های بشردوستانه کار خواهد کرد.

بر خلاف پیش‌نویس‌های قبلی، جدیدترین نسخه به یک دولت احتمالی آینده فلسطین اشاره دارد.

این پیش‌نویس می‌گوید: هنگامی که تشکیلات خودگردان فلسطین اصلاحات درخواستی را انجام دهد و بازسازی غزه در جریان باشد، «شرایط ممکن است بالاخره برای یک مسیر معتبر به سوی خودمختاری و دولت‌سازی فلسطین فراهم شود.»

این پیش‌نویس می‌افزاید: «ایالات متحده یک گفت‌و‌گو بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و مرفه برقرار خواهد کرد.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که خوشبین است این قطعنامه تصویب شود.

او به گزارشگران در کانادا گفت: «فکر می‌کنم در مورد ادبیات قطعنامه پیشرفت خوبی داریم و امیدواریم به زودی در مورد آن اقدام کنیم.».

اما اگرچه به نظر می‌رسد اعضای شورا اصولاً از ایجاد هیئت صلح حمایت می‌کنند، دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که سوالاتی درباره پیش‌نویس مطرح شده است.

این مسائل شامل عدم ذکر هرگونه مکانیسم برای نظارت شورای امنیت، نقش آینده تشکیلات خودگردان فلسطین و جزئیات درباره حکم نیروی تثبیت ثبات بین‌المللی است.

