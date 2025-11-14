باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الیاس گندمی _ شهردار ارومیه در مراسم تجلیل از فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی هشتمین جشنواره ملی انگور ارومیه با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در برگزاری هشتمین جشنواره انگور، گفت: جشنواره انگور امروز از یک رویداد محلی فراتر رفته و به نماد هویت فرهنگی، نشاط اجتماعی و انسجام مردمی در شهر ارومیه تبدیل شده است.

آیدین رحمانی رضائیه با بیان اینکه جشنواره انگور از دل مردم ارومیه برخاسته و به بخشی از هویت اجتماعی این شهر تبدیل شده است، اظهار کرد: این جشنواره توانست نشاط اجتماعی، تعامل فرهنگی و همدلی عمومی را در سطح شهر ارتقا دهد و زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های تولیدی، گردشگری و فرهنگی ارومیه را فراهم آورد.

رسانه ها شریک راه مدیریت شهری هستند

وی با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در بازتاب درست رویداد‌ها و ایجاد تصویر مثبت از شهر افزود: بدون تردید، رسانه‌ها در مسیر توسعه شهری شریک راه مدیریت شهری هستند و جشنواره امسال به‌واسطه حضور و پوشش گسترده رسانه‌ای به یکی از موفق‌ترین رویداد‌های فرهنگی سال‌های اخیر تبدیل شد.

شهردار ارومیه گفت: خبرنگاران با تحلیل درست، نقد منصفانه و اطلاع‌رسانی دقیق، به ما در تصمیم‌گیری‌های شهری کمک می‌کنند و شهرداری ارومیه برای استمرار این همکاری‌ها قدردان آنان است.

رحمانی رضائیه با بیان اینکه ارومیه با برخورداری از بیش از ۲۳ هزار هکتار تاکستان یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور است، تصریح کرد: این ظرفیت اقتصادی باید در قالب جشنواره‌های منسجم و برنامه‌محور معرفی شود تا ارزش افزوده‌ی محصولات باغی و صنایع تبدیلی در سطح استان آذربایجان‌غربی افزایش یابد.

رحمانی رضائیه گفت: بر همین اساس، شهرداری ارومیه درصدد تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره‌های شهری است تا برنامه‌های فرهنگی از حالت مقطعی خارج شده و با هدف‌گذاری منسجم و استمرار سالانه دنبال شود.

افزایش مناطق شهرداری از پنج منطقه به هشت منطقه

وی به تشریح عملکرد شهرداری در بخش‌های عمرانی و خدماتی پرداخت و سطح معابر شهری ارومیه را اعلام کرد و گفت: در ماه‌های اخیر نهضت آسفالت و بهسازی معابر شهری در سطح مناطق مختلف ارومیه آغاز شده و تا پایان امسال بیش از سه میلیون مترمربع از معابر ارومیه آسفالت می شود.

رحمانی تصریح کرد: هم‌زمان با آسفالت معابر شهری، پروژه‌های بزرگ شهری از جمله احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، مسیرگشایی‌ها و پارک‌های محلی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست که بخشی از آنها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و زیر گذر شهیدان آهندوست تا دو هفته دیگر مورد بهره براداری قرار می گیرد.

شهردار ارومیه سپس از از افزایش تعداد مناطق شهرداری از پنج منطقه به هشت منطقه افزایش و دو ناحیه جدیدخبر داد و افزود: این موضوع بسیار مهم در راستای توسعه و پیشرفت شهری ارومیه با پیگیری‌های اعضا شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری و با مساعدت کامل معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی انجام شد.

شناساسیی ۹۱ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت شهری ارومیه

رحمانی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در ایجاد درآمد پایدار برای شهرها، گفت: سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه است که با برگزاری همایش سرمایه گذاری تحت عنوان "اینوا" در استان، امید است که ۹۱ فرصت سرمایه‌گذاری با بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بتواند چرخه توسعه ارومیه و استان را به حرکت درآورد.

وی افزود: شهرداری ارومیه با تکیه بر توان کارشناسان و پیمانکاران بومی و با نظارت دقیق شورای اسلامی شهر، اجرای پروژه‌ها را بر اساس اصل شفافیت، انضباط مالی و بهره‌وری حداکثری دنبال می‌کند و در تلاش است منابع پایدار درآمدی برای اداره شهر فراهم آورد تا وابستگی بودجه به عوارض کاهش یابد.

شهردار ارومیه همچنین به ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی شهری اشاره کرد و گفت: ارومیه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و فرهنگی خود، ظرفیت بالایی برای گسترش روابط با شهر‌های بزرگ دنیا دارد و شهرداری به‌دنبال تقویت این ارتباطات برای جذب سرمایه‌گذاری، تبادل فرهنگی و توسعه گردشگری شهری است.

رحمانی رضائیه با قدردانی از زحمات اصحاب رسانه در برگزاری هشتمین جشنواره انگور، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها بازوی فکری و فرهنگی مدیریت شهری‌اند و شهرداری ارومیه آماده تعامل نزدیک‌تر با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است تا دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌انداز‌های شهر با دقت و صداقت به اطلاع مردم برسد.