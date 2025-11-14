شروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری اولین همایش رزمی بانوان بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین همایش ورزش‌های رزمی بانوان بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی سبک wko با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن، رئیس هیئت ورزش‌های رزمی شهرستان، اعضای شورای اسلامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) و حوزه خواهران حضرت فاطمه (س) و خانواده‌های بانوان ورزشکار در سالن خیابان شهید دوکی برگزار شد.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم حکم‌های کمربند ورزشکاران دختر و تعدادی از ورزشکاران پسر شهر انابد توسط مسئولان به آنها اهداء شد.

منبع: مهدی غروی - حراسان رضوی

