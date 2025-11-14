شروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری اولین همایش رزمی بانوان بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین همایش ورزش‌های رزمی بانوان بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی سبک wko با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن، رئیس هیئت ورزش‌های رزمی شهرستان، اعضای شورای اسلامی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) و حوزه خواهران حضرت فاطمه (س) و خانواده‌های بانوان ورزشکار در سالن خیابان شهید دوکی برگزار شد.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم حکم‌های کمربند ورزشکاران دختر و تعدادی از ورزشکاران پسر شهر انابد توسط مسئولان به آنها اهداء شد.

منبع: مهدی غروی - حراسان رضوی

برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد

همایش رزمی بانوان شهر انابد

مسابقات ورزشی

همایش مسابقات رزمی

برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، ورزش های رزمی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار قم؛
نفرات برتر مسابقات سامبو بانوان استان قم مشخص شدند + عکس
برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط سامبوکاران در قم + عکس
شهروندخبرنگار فارس؛
تجلیل از مدال آوران مسابقات ورزشی در شهرستان جویم به روایت تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
آخرین اخبار
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
آلودگی کارخانه سیمان نفس ماهشهری‌ها را تنگ کرد + فیلم
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
ماجرای انتقال سامانه سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ پیگیری شد
نگرانی کارکنان بانک آینده از بلاتکلیفی در استخدام
قلع وقمع درختان جنگلی درد و دل گردشگران روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش آمل شد
گران شدن شیرخشک آپتامیل دغدغه والدین شد
برگزاری مراسم کرسی تلاوت قرآن کریم به یاد شهید محمد سهرابی در روستای تکه + فیلم
تبدیل وضعیت درخواست معلمان حق التدریسی شد