تولید سیاه چادر در سیدال + فیلم

سیاه چادر‌هایی که روزی رسان کویرنشینان مرزی شده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنر ملی بافت سیاه چادر صدای تولید صنایع دستی را در کوچه پس کوچه‌های روستای سیدال نهبندان طنین انداز کرده و همه را پای کار و تلاش کشانده است.

 

