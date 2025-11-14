کارنامه نهایی پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند.

نتایج اولیه پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به صورت کارنامه اولیه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و همزمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب رشته محل از ۲۸ خردادماه در چندین نوبت تمدید شد.

نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و پذیرفته شدگان جهت ثبت نام به سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کردند. شروع به دوره کلیه پذیرفته شدگان اول مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده بود.

مجموع ظرفیت پذیرش پنجاه و دومین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بدون تفکیک سهمیه‌ها تعداد ۵ هزار و ۷۵۰ نفر اعلام شده بود.

کارنامه نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و تمامی داوطلبان می‌توانند نتیجه آزمون خود و رتبه و شرایط قبولی یا عدم قبولی خود را مشاهده کنند.

پس از اعلام نتایج، مرحله تکمیل ظرفیت در بخش پذیرش مستقیم از میان دانشجویان سال آخر و پزشکان عمومی در چهار رشته تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس» اجرا شد.

بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان تمام دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و دامپزشکی اعم از رایگان و غیر رایگان چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در دوره آتی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را نخواهند داشت.