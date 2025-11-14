کارنامه نهایی پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند.

نتایج اولیه پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به صورت کارنامه اولیه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و همزمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب رشته محل از ۲۸ خردادماه در چندین نوبت تمدید شد.

نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و پذیرفته شدگان جهت ثبت نام به سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کردند. شروع به دوره کلیه پذیرفته شدگان اول مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده بود.

مجموع ظرفیت پذیرش پنجاه و دومین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بدون تفکیک سهمیه‌ها تعداد ۵ هزار و ۷۵۰ نفر اعلام شده بود.

کارنامه نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و تمامی داوطلبان می‌توانند نتیجه آزمون خود و رتبه و شرایط قبولی یا عدم قبولی خود را مشاهده کنند.

پس از اعلام نتایج، مرحله تکمیل ظرفیت در بخش پذیرش مستقیم از میان دانشجویان سال آخر و پزشکان عمومی در چهار رشته تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس» اجرا شد.

بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان تمام دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و دامپزشکی اعم از رایگان و غیر رایگان چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در دوره آتی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را نخواهند داشت.

برچسب ها: آزمون دستیاری پزشکی ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
مهلت انتخاب رشته در آزمون دستیاری پزشکی امروز پایان می‌یابد
نتایج آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود
مهلت انتخاب رشته در آزمون دستیاری پزشکی تمدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قدرت پنهان سیر برای مو + فیلم
آخرین اخبار
قدرت پنهان سیر برای مو + فیلم
مواردی که با آندوسکوپی می‌توان مشاهده کرد + فیلم
طراحی پروژه‌های پرچمدار در مسیر تحول اقتصاد دیجیتال ضرورت دارد
المپیاد‌های بین المللی ترکیبیات و هندسه ایران به ایستگاه پایانی رسید/ حضور نمایندگان ۷۳ کشور
طراحی محتوای بسته آموزش الکترونیک مراقبت‌های منزل در بیماری‌های شایع کودکان
آوار در «آبسرد» دماوند جان یک تن را گرفت/ انتقال سه مصدوم به بیمارستان
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد
حذف وعده‌های غذایی روش مناسبی برای کاهش وزن نیست
مقاومت میکروبی چالش جدی در برابر بیماری‌های تنفسی
مطالبات فرهنگیان بازنشسته چه زمانی پرداخت می‌شود؟ + فیلم
پوشش درمان سل در ایران بیش از ۸۰ درصد است/ خطر خیزش بزرگ تب دنگی
ذات‌الریه یک تهدید جدی برای کودکان و سالمندان است
اسید چرب امگا ۳ و تاثیر متفاوت بر متابولیسم افراد