دبیرکل سازمان ملل، با محکومیت شدید حمله شهرکنشینان اسرائیلی به مسجدی در شهرک دیراستیا، این اقدام را کاملاً غیرقابل قبول خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با محکومیت شدید حمله شهرکنشینان اسرائیلی به مسجدی در شهرک دیراستیا در سلفیت، این اقدام را کاملاً غیرقابل قبول خواند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد که گوترش عمیقاً از آتش‌زدن مسجد توسط گروهی از شهرکنشینان که زمین‌های فلسطینیان را تصاحب کرده‌اند، ابراز نگرانی کرده است.

دبیرکل سازمان ملل هرگونه تعرض به اماکن مذهبی را محکوم کرد و بر ضرورت احترام دائمی به مکان‌های عبادی و تضمین حفاظت از آنها تأکید نمود.

وی همچنین کلیه حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیان و اموال آنان در کرانه باختری را محکوم کرده و این رویداد‌ها را بخشی از الگوی رو به رشد خشونت‌های افراطی دانست که موجب تشدید تنش‌ها می‌شود.

گوترش با یادآوری مسئولیت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، بر ضرورت محافظت از غیرنظامیان فلسطینی و بازخواست عاملان این حملات تأکید کرد.

منبع: الجزیره