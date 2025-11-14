نماز باران به امامت آیت‌الله حسن منفرد در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اقامه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز نماز باران با امامت آیت‌الله حسن منفرد در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری برگزار شد.

نمازگزاران با استغاثه به درگاه الهی، نزول باران رحمت و رفع خشکسالی را از خداوند متعال طلب کردند.

آیت‌الله منفرد طی سخنانی بر لزوم توکل بر خدا و استغفار برای نزول رحمت الهی تأکید کرد.

کشورمان در سال‌های اخیر با چالش جدی کم‌آبی و خشکسالی بلندمدت رو‌به‌رو بوده است و کارشناسان محیط زیست، عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و مصرف بالا را در بروز این بحران مؤثر می‌دانند.

منبع: مهر

برچسب ها: نماز باران ، آستان عبدالعظیم حسنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
انشاءالله تا بي حجابي و بي عفتي رفع نشود باران هم نخواهد آمد و انشاءالله از آسمان سنگ ببارد بر سر مردم ناسپاس در برابر خون شهداي ايران و مقاومت.
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
نماز باران آداب خودش را دارد نه اینکه فرش قرمز برا خودشون پهن کنند خیلی شیک و با کلاس نماز باران باید تو بیابون باشه روی زمین باشه بچه ها از مادران جدا باشند بچه ها چند دقیقه ای گریه میکنند دلها باید شکسته شود خب چند تا اتوبوس بزارید برای جمعیت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
ایزوگام خانه ام مشهد خرابه ...
همسایه ها همکاری نمی کنن ...
۶ سال خرابه ...
خسارت دیدام ...
خسارت ام پرداخت شه، خانه ایزوکام شه ...
کاری می کنم باران سیل آسا بیاد ...

سیل ۹۸ پیش بینی کردم
کرونا پیش بینی کردام
جنگ روسیه ...
حمله ایران به آمریکا ...

حمله آمریکا ...
بمباران تهران ...
ترور ...
ترور ...
جنگ ایران و اسرايیل ...
پایان جنگ ۱۲ روزه ...
خشکسالی ...


و ...


همه را چند سال قبل
حتی جلوی ... گرفتم
همه داخل yjc مستند است ...
و خیلی چیزهای دیگه ...
... صادق است
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
خوب خواست پیش‌بینی چه هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
راست میگید یه نمازم برای نابودیه آمریکا بخونید اگر واقعا بنده های خاص خدا هستید
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
کاش همه به راه راست هدایت بشونند
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۲۶ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
الان باران بیاد میگن به خاطر نماز باران ما بوده و ما بنده منتخب خداییم
بارون که نهایتا تا آخر ماه میباره .. چه نماز بخونین و چه نخونین
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
وسط آذر در ۹ استان بارندگی میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
کاش یک ماه پیش نماز اقامه میشد !
البته هواشناسی از حدود یک هفته پیش پیش بینی بارش جزئی را اعلام کرده .!
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۱۰:۲۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
?????
Australia
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
هواشناسی از یک ماه پیش اعلام کرده بود که سامانه ی بارشی از روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه وارد کشور خواهد شد . حالا چند روز دیگه این آقایان ادعا می کنند که بخاطر نماز ما بوده . خخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
دقیقا ،چون پیش‌بینی شده رفتند بخونن ، که بگن بیا نگاه کن نماز خوندیم بارون اومد
