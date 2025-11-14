باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز نماز باران با امامت آیت‌الله حسن منفرد در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری برگزار شد.

نمازگزاران با استغاثه به درگاه الهی، نزول باران رحمت و رفع خشکسالی را از خداوند متعال طلب کردند.

آیت‌الله منفرد طی سخنانی بر لزوم توکل بر خدا و استغفار برای نزول رحمت الهی تأکید کرد.

کشورمان در سال‌های اخیر با چالش جدی کم‌آبی و خشکسالی بلندمدت رو‌به‌رو بوده است و کارشناسان محیط زیست، عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و مصرف بالا را در بروز این بحران مؤثر می‌دانند.

منبع: مهر