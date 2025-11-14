باشگاه خبرنگاران جوان - به همت شهرداری شهرستان شیراز استان فارس سومین جشنوار انار و خرمالو در شیراز برگزار شد این جشنواره با هدف حمایت از باغداران، عرضه مستقیم محصولات و ارتقای فرهنگ باغداری همزمان با آغاز فصل برداشت انار و خرمالو در قالب ۴۰ غرفه در بوستان شهید رجایی واقع در فرهنگ‌شهر برپا شد و تا ۳۰ ابان نیز ادامه دارد شایان ذکر است در این جشنواره علاوه بر نمایش و فروش انواع انار محصول استان فارس و باغات قصرالدشت و خرمالو، محصولات مشتق ازاین میوه‌ها صنایع دستی و انواع نهال نیز به نمایش گذاشته شد.

