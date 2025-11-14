شهروندخبرنگار ما فیلمی از برپایی جشنواره انار و خرمالو در شهرستان شیراز استان فارس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به همت شهرداری شهرستان شیراز استان فارس سومین جشنوار انار و خرمالو در شیراز برگزار شد این جشنواره با هدف حمایت از باغداران، عرضه مستقیم محصولات و ارتقای فرهنگ باغداری همزمان با آغاز فصل برداشت انار و خرمالو در قالب ۴۰ غرفه در بوستان شهید رجایی واقع در فرهنگ‌شهر برپا شد و تا ۳۰ ابان نیز ادامه دارد شایان ذکر است در این جشنواره علاوه بر نمایش و فروش انواع انار محصول استان فارس و باغات قصرالدشت و خرمالو، محصولات مشتق ازاین میوه‌ها صنایع دستی و انواع نهال نیز به نمایش گذاشته شد. 
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر- فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشنواره انار ، برپایی غرفه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
ایلیا مهدی نژاد؛
تصاویری از مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره دشو در گلوگاه
فاضل عاطفی؛
حال و هوای روستای دلمرز سروآباد در جشنواره انار + تصاویر
شهروندخبرنگار تهران؛
جشنواره‌ای به سرخی انار در روستای محمودآباد فیروزکوه + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
جشنواره‌ای به سرخی انار و خرمالو در شیراز + فیلم
آخرین اخبار
جشنواره‌ای به سرخی انار و خرمالو در شیراز + فیلم
برگزاری اولین همایش رزمی بانوان شهر انابد + عکس
آلودگی کارخانه سیمان نفس ماهشهری‌ها را تنگ کرد + فیلم
برگزاری مراسم یادواره لاله های فاطمی در آران و بیدگل به مناسبت ایام فاطمیه
ماجرای انتقال سامانه سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ پیگیری شد
نگرانی کارکنان بانک آینده از بلاتکلیفی در استخدام
قلع وقمع درختان جنگلی درد و دل گردشگران روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش آمل شد
گران شدن شیرخشک آپتامیل دغدغه والدین شد