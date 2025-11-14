باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق‌شناس استاندار گیلان با بیان اینکه راه‌آهن سراسری کشور هم‌اکنون به بندر کاسپین متصل شده و تبادل ریلی با جمهوری آذربایجان به‌طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۶۰ واگن انجام می‌شود، گفت : تاکنون ۹۰ کیلومتر مسیر راه‌آهن رشت آستارا آزادسازی شده که ۷۰ کیلومتر آن فقط در هفت تا هشت ماه اخیر پیش رفته است.

استاندار گیلان افزود : برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال آزادسازی کامل مسیر انجام شود تا عملیات ریل‌گذاری بدون وقفه ادامه یابد.



حق شناس تصریح کرد : با توجه به پیشرفت فعلی، امیدواریم کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری راه‌آهن رشت آستارا در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد و گام مهمی در تقویت تجارت و ترانزیت کشور برداشته شود.

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های یک قرن گذشته، از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۶ سطح آب خزر حدود ۴ متر کاهش داشت؛ اما از سال ۵۶ تا ۸۲ روند معکوس شد و سطح آب حدود ۲/۶ متر افزایش یافت، به‌طوری‌که بندر انزلی مجبور شد ارتفاع اسکله‌های خود را بیش از دو متر افزایش دهد.

نماینده عالی دولت در گیلان خاطر نشان کرد: اگر خدای‌ناکرده سطح آب تا دو متر دیگر هم کاهش پیدا کند، برخی بنادر گیلان از جمله بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی دچار مشکل عملیاتی نخواهند شد و فعالیت آن‌ها ادامه می‌یابد.

استاندار گیلان گفت : بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد آلودگی دریای خزر مربوط به کشورهای مقابل است؛ ایران در سواحل خزر تقریباً فاقد صنایع آلاینده سنگین است.

وی اظهار داشت : مشکل اصلی تالاب انزلی این است که هنوز در شهرهای اطراف آن—رشت، خمام، انزلی، ماسال، صومعه‌سرا، فومن و حدود ۷۰۰ روستای پیرامونی—تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تکمیل نشده‌اند.

حق شناس گفت : برای اینکه هیچ پسابی وارد دو رودخانه زرجوب و گوهررود نشود و تصفیه‌خانه‌های رشت و شهرهای اطراف تکمیل شوند، حدود ۳۰ همت منابع مالی لازم است.