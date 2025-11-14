براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۶ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز نشان می دهد که شهرهای آبادان ۱۶۵، آغاجری ۱۵۷، اندیمشک ۱۵۳، اهواز ۱۸۲، بهبهان ۱۶۵، خرمشهر ۱۸۰، دشت آزادگان ۱۸۷، شادگان ۱۶۸، شوشتر ۱۶۱، کارون ۱۷۶، ماهشهر ۱۸۳، ملاثانی ۱۶۳ و هویزه ۱۹۸ میکرو گرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیکا ۱۱۴، دزفول ۱۴۴ و هفتکل ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند، در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است‌.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور